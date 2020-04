Mandag aften var der krydsede fingre hos Danmarks erhervsdrivende, som er presset maksimalt i bund af nedlukningen af Danmark.

Men de små erhvervsdrivende fik ikke den besked, som de havde håbet på. Faktisk blev frygten for en mere langvarig nedlukning af restauranter, storcentre, caféer, frisører og oplevelsesøkonomien bekræftet, da Mette Frederiksen talte til befolkningen.

Alle forbud og tvangslukninger, som berører de erhvervsdrivende, bliver i første omgang forlænget til 10. maj. Samtidig forlænges forbuddet mod store forsamlinger til og med den 31. august.

Det betyder, at virksomheder og ikke mindst arbejdspladser kan se frem til endnu længere tid under det tunge corona-pres.

»Mange er presset i knæ«

Det får nu Dansk Industri (DI) til at efterlyse flere hjælpepakker for at forhindre massevis af konkurser og fyresedler.

»Vi står i en situation, hvor rigtig mange virksomheder og arbejdspladser føler sig presset helt i knæ, og med den meget gradvise åbning, vi står over for, får rigtig mange arbejdspladser og virksomheder brug for assistance, hvis de skal overleve,« siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Indtil videre er ledighedskøen steget med ca. 42.000 danskere siden 9. marts. Men over for B.T. har cheføkonom i tænketanken Cepos, Mads Lundby Hansen, varslet langt flere ledige, hvis udsigterne til en større genåbning af Danmark bliver lange.

»Jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi ser en stigning på 100.000 ledige i alt. Derfor bliver regningen formentlig noget større end de 10 mia. kroner,« sagde Mads Lundby Hansen.

Mere tid til at arbejde

Der er dog lidt positivt at se frem til for lønmodtagerne og virksomhederne efter pressemødet. Regeringen vil nemlig fra den 15. april begynde at åbne daginstitutioner og de små skoleklasser for at give forældrene mere rum til at arbejde.

»Åbningen af skoler og institutioner for de mindste betyder, at nogle forældre får mere arbejdsro derhjemme. Det har vi brug for, fordi der er mange opgaver, der står i kø,« sagde Mette Frederiksen.

Hun understregede samtidig, at hun nu vil sætte sig med Folketingets partier og drøfte hjælpepakkerne til erhvervslivet.

Arbejdsmarkedets parter har allerede spillet et forlag på bordet om at udbetale de indefrosne feriepenge til danskerne. Foreslaget, der vil sende ca. 55 mia. kr. ud i økonomen, er blevet taget godt imod af flere partier.

Meningen er, at de indefrosne skal sparke gang i forbruget, så virksomhederne kan sælge flere varer end ellers i en krisetid.

Men statsministeren var ikke videre positiv, da B.T. spurgte hende til forslaget om at bringe feriepengene i spil.

»Vi har ikke afvist det før, og det vil jeg ikke heller ikke gøre nu,« sagde Mette Frederiksen.

»Men man skal huske på, at nogle af feriepengene er likviditet, som ligger ude i virksomheder, så derfor er det ikke sikkert, at foreslaget er så godt, som det umiddelbart lyder.«