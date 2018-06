Det er ikke bare Venstres vælgere, der er enige med udlændingeminister Inger Støjberg (V) i, at fastende muslimer ikke bør arbejde under Ramadan. Dert er Socialdemokratiets vælgere også.

Hos S-vælgerne er 50 procent enige med Inger Støjberg og 29 procent uenige.

Socialdemokratiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye har sat sig for at finde ud af, om Støjberg har ret.

»Jeg har stillet spørgsmål til transportministeren og sundhedsministeren for at finde ud af om det er rigtigt, at det er et problem,« siger han.

»Hvis det viser sig, at der er problemer i det danske samfund i Ramadan-måneden, så synes jeg, det er for slattent af Inger Støjberg at opfordre folk til at gå på ferie. Hvis der virkelig bliver lavet flere fejl på sygehuse f.eks. så kræver det skrappere tiltag fra ledelsen, så man undgår det,« siger Mattias Tesfaye.

»Omvendt - hvis det viser sig, at der ikke er nogen problemer, og at det er håndteret i det danske samfund, så kan jeg ikke se nogen grund til at Støjberg skriver en kronik, der skaber utryghed.«

Men hvorfor tror du, jeres vælgere er så enige med Støjberg?

»Jeg ville da også selv have det sådan. Da jeg arbejdede som murer, var jeg afhængig af andre på stilladset, og jeg ville være nervøs hvis mine kolleger hverken drak eller spiste hele dagen. Men de muslimer, jeg har arbejdet sammen med, har altid drukket vand, selvom det var Ramadan. Man kan slet ikke arbejde en hel dag som murer uden vand. Det er utænkeligt,« siger Mattias Tesfaye.

Undersøgelsen viser i øvrigt også, at Inger Støjbergs holdninger er lidt mere populære i Jylland end i Storkøbenhavn. Men ikke så meget, som man skulle tro.

I Jylland er 51 pct. enig i hendes klumme, mens 24 procent er uenig.

På Sjælland er 48 pct. enige med Støjberg, mens 30 procent er uenige.

I Storkøbenhavn er 43 pct. enige med Støjberg, mens 37 procent er uenige.