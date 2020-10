Mairam Gerdenzeri kæmper for ikke at miste modet.

Det er over fire år siden, at hun flyttede fra Rusland til Danmark med en syv år lang lægeuddannelse med sig i rygsækken. En solid bagage til at starte et nyt liv med sin mand, som allerede boede i Danmark.

Men starten i Danmark blev alt andet end let. 28-årige Mairam er blevet fanget i det danske system, hvor hun skal vente flere år på at blive godkendt som læge i Danmark.

»Det er svært at bevare optimismen. Jeg vil gerne hjælpe mennesker som læge, og jeg er klar til at gøre det. Men det er rigtig svært at vente flere år på at få lov,« siger hun.

Hun sendte sine papirer til Styrelsen for Patientsikkerhed i december 2019. Men aktuelt går der 22 måneders ventetid, før styrelsen overhovedet går i gang med at behandle en ansøgning fra en udenlandsk læge.

»Det går ud over mig personligt. Jeg kæmper for at holde modet oppe. Men jeg risikerer også at glemme nogle af de ting, jeg har lært under min uddannelse,« siger Mairam.

I Rusland har hun arbejdet med brystkræft, men i dag betjener hun gæster på den caféer, som hendes mand ejer på Østerbro i København.

Hvis ventetiden ikke bliver nedbragt, har Mairam udsigt til yderligere et år, før Styrelsen for Patientsikkerhed overhovedet begynder at kigge på hendes ansøgning.

»Jeg kommer nok til at vente lang tid endnu. Men jeg kender mange andre udenlandske læger, som er i samme situation. En har ventet i 18 måneder, en anden i 16 måneder og en tredje i 20 måneder,« siger Mairam.

Lige nu er 1.002 udenlandske læger, som kommer uden for EU, fanget i en venteposition. Selv om de kommer med specialiseret erfaring fra deres hjemland, skal de vente flere år på at arbejde som læge i Danmark.

Og hvis endelig deres ansøgning bliver godkendt, skal de igennem to fagprøver, hvor ventetiden kan løbe op i yderligere et år.

Mairam forstår godt, at kravene til danskkundskaber og faglighed skal være på plads, før man kan trække i lægekitlen på et dansk hospital.

Men hun kan ikke forstå, hvorfor det skal tage to, tre eller fire år, før man kan arbejde som læge, i en tid hvor Danmark hungrer efter flere læger.

Faktisk er lægemanglen så akut, at 300.000 danskere forventes ikke at kunne få en fast læge i 2023. For otte år siden var det kun 17.000 danskere, som stod uden fast praktiserende læge.

»Jeg kender udenlandske læger, som er højt specialiseret og har arbejdet som læge i 15 år i deres hjemland. Det er ærgerligt, at de skal vente i årevis på en godkendelse, når vi nu står og mangler læger i Danmark,« siger Mairam.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S)

Tilbage i januar sagde sundhedsminister Magnus Heunicke, at regeringen ville få styr på de lange ventetider.

Men siden da er ventetiderne kun blevet endnu længere.

Det er ikke været muligt at få et interview med Magnus Heunicke. B.T. ville gerne have spurgt, om det er rimeligt, at udenlandske læger skal vente flere år på at kunne arbejde i Danmark, og hvad regeringen vil gøre for at løse problemet.