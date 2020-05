En intern mail afslører, at Støjberg blev kraftigt advaret om risiko for brud af konventionerne.

På førstedagen i Instrukskommissionen, der undersøger Inger Støjberg (V), fremtræder en mail, der går imod den tidligere udlændinge- og integrationsministers hidtidige forklaring i sagen om adskillelse af asylpar.

Mailen er sendt efter et møde 10. februar 2016, hvor adskillelsen af asylpar, hvor den ene er mindreårig, blev diskuteret.

Det vides ikke, hvem afsenderen er, men ifølge kommissionens udspørger er det en intern mail fra Udlændingestyrelsen.

Mailen underbygger, at daværende afdelingschef i ministeriet Lykke Sørensen angiveligt skulle have direkte advaret Inger Støjberg.

Advarslen gik på, at Støjbergs instruks var i strid med loven, hvis ministeren ikke bevarede muligheden for undtagelser.

- Der er meget stor risiko for brud på børnekonventionen, eksempelvis hvis vi hindrer en 15-årig at bo sammen med en 24-årig ægtefælle, med hvem hun har et barn.

- Det oplyste Lykke på koncerndirektionsmødet (som blev afholdt samme dag om formiddagen, red.) pba. vurdering fra JM (Justitsminsteriet, red.), og Støjberg skulle have udbrudt, højlydt: Den risiko tager jeg gerne!

Den ligger sig dermed op af andre mails, der belaster den tidligere minister forklaring, som tidligere er blevet lækket til pressen.

Kommissionen skal undersøge Inger Støjberg, der som daværende udlændinge- og integrationsminister i 2016 gav en ulovlig instruks om at adskille asylpar, hvis den ene var mindreårig.

Ombudsmanden har siden kaldt den ulovlig og "særdeles kritisabel", og et syrisk asylpar er blevet tilkendt erstatning, fordi de blev tvangsadskilt i 2016.

Kommissionen blev nedsat af den socialdemokratiske regering efter magtskiftet ved folketingsvalget i juni 2019.

