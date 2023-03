Lyt til artiklen

Dansk Folkeparti fyrer nu tre medarbejdere som del af en sparerunde efter folketingsvalget.

Blandt andet skal den tidligere kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune og organisatorisk næstformand i DF, Carl Christian Ebbesen, og nuværende økonomichef for landsorganisation og partiets folketingsgruppe ikke længere være ansat i Dansk Folkeparti.

Det viser en mail fra Dansk Folkepartis partisektær Claus Bjerknæs torsdag klokken 12.42 har sendt til tillidsfolk i partiet, B.T. er kommet i besiddelse af.

'Kære tillidsfolk. Desværre har vi i dag måttet sige farvel til tre gode medarbejdere, der stopper pr. dags dato. Det gør vi ikke med let hjerte, for det er tungt at sige farvel til gode og vellidte medarbejdere, der har været hos os i årevis,' skriver partisektæren og tilføjer:

'Men sagen er, at vi som et led i vores tilpasning af økonomien efter folketingsvalget sidste år har valgt at omstrukturere os, sådan at vi får strømlinet og effektiviseret vores bogholderi.'

Ud over Carl Christian Ebbesen er der tale om sekretarietsmedarbejderne Helle Saxtorph og Dorte Kleberg.

'Vi skylder en kæmpe stor tak til Carl Christian Ebbesen, Dorte Kleberg og Helle Saxtorph for mange års loyal arbejdsindsats i partiet – og for venskab og godt samarbejde,' skriver partisekretæren.

Han slår fast, at det kun er Folketingsgruppen, der rammes af sparerunden.

'Det er alene folketingsgruppen, der vil være berørt af disse ændringer. Men da der er tale om mangeårige ansatte, som mange af jer kender, mener vi, at I selvfølgelig også skal orienteres om dette. Det kommer ikke til at få betydning for jer ude lokalt,' skriver partisekretæren.

B.T. har bedt Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt om en kommentat, men han er ikke vendt tilbage.