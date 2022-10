Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

‘Stem racisterne ud af Folketinget.’

Sådan lyder budskabet på flere af Enhedslistens valgplakater – og inden valgkampens sidste partilederdebat søndag aften, fangede B.T.s politiske reporter partiets politiske ordfører, Mai Villadsen (Ø), for at høre om hun – som sine partifæller, der har trykt plakaterne – mener, at der er racister på hendes arbejdsplads:

Er der nogle racister, der skal ud af folketinget?

»Vores afdelinger må trykke de plakater, de gerne vil – og jeg er i hvert fald enig i de intentioner, jeg tror, de har om, at vi skal have en mere human og fair udlændingepolitik.«

»Og den er der godt nok mange partier, der ikke står på mål for på Christiansborg desværre,« siger hun.

Men hvad med budskabet? Er der nogle racister i folketinget?

»Jeg vil nok ikke tage det ord i brug, men jeg må sige, at når man hører den her valgkamp, hvor folk med tørklæde skal ud af hjemmeplejen – og plakater om, at ‘dem her’ skal der ikke være flere af i vores land – så synes jeg godt nok, at det er groft.«

Du kan se interviewet med Mai Villadsen i videoen øverst i artiklen.