Mai Villadsen (EL) og Enhedslisten har været på Marienborg til Mette Frederiksens regeringsforhandlinger.

Efterfølgende har hun sammen med Pelle Dragsted (EL) og Peder Hvelplund (EL) mødt pressen.

Her forklarede hun, at Enhedslisten har givet Mette Frederiksen deres krav til en regering. Samtidig advarer hun Mette Frederiksen (S) mod at danne en bred regering hen over midten og siger, at det vil være et løftebrud fra den fungerende statsministers side.

»Mette Frederiksen har sagt meget tydeligt, at hun gerne vil danne en regering med højrefløjen, og det har vi sagt meget klart under hele valgkampen, at det vil være en kæmpe fejl,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kan ikke se for mig, at Mette Frederiksen ikke begår løftebrud. Hun er kommet med en lang række løfter under valgkampen, som blå blok er lodret imod. Så nej, jeg mener faktisk, at Mette Frederiksen begår voldsomme løftebrud, hvis hun danner regering med blå blok.«

I løbet af de seneste dage har Marienborg dannet ramme for forhandlinger om den kommende regering.

Indtil videre er det kun Danmarksdemokraterne, som har forladt forhandlingerne.