Mai Villadsen er sammen med Enhedslisten, hvor hun er politisk ordfører, blevet smidt ud af regeringsforhandlingerne af fungerende statsminister og kongelig undersøger Mette Frederiksen.

Fredag gæstede Mai Villadsen B.T.s politiske podcast Slottet&Sumpen, og her satte hun en fed streg under, at i hendes øjne er Mette Frederiksens ønske at »sluge blå blok«.

»Det er svært at agere stærk opposition, hvis de(blå blok, red.) sidder inde i regeringslokalerne og forhandler. Det kan de jo faktisk ikke, og derfor bliver det et andet folketing, vi kommer til at se, hvis både Venstre og Konservative går med i en regering,« siger Mai Villadsen.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, spørger hende under programmet, om det ikke også kan handle om, at Enhedslisten har nogle uspiselige krav til en kommende regering.

»Nej, det her, det er noget andet. Det handler om noget andet, der ikke er Enhedslistens krav. Det handler om, at Mette Frederiksen gerne vil sluge blå blok ved at hive dem ind i regeringskontorerne,« svarer Mai Villadsen og kalder den fungerende statsministers bejlen til blå blok for et »hamskifte«.

»Hun kunne jo sagtens have lavet et rødt-grønt-flertal og så lave reformaftaler ind over midten.«

Mai Villadsen er ikke tvivl om, at Mette Frederiksen vil kæmpe med næb og klør for at få den regering hen over midten, hun gik til valg på, men Villadsen er i tvivl om, hvorvidt det lykkes for hende.

Lige nu tror Villadsen, at det ender med at blive en SVK-regering, altså en regering med Socialdemokratiet, Venstre og De Konservative. Det tror hun blandt andet, fordi Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, er blevet mere samarbejdsvillig.

»De ting, han vil have for at være med, tror jeg godt, hun (Mette Frederksen, red.) kan give ham. Han nævnte for eksempel ændret uddannelsessystem og sundhedsvæsen,« siger hun og fortsætter:

»Ja, det tror jeg da pokker. Det vil vi alle. Det er måske et signal, der viser, at de er på vej. Lige nu taler de nok topskat, og der tror jeg, at Mette Frederiksen er klar.«