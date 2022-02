Det er over et år siden, at Mai Viladsen overtog posten som politisk ordfører for Enhedslisten fra Pernille Skipper.

Alligevel er det næsten hver fjerde dansker, som ikke aner, hvem Enhedslistens frontkvinde er.

Det viser en ny måling, som YouGov har foretaget for B.T. Her svarer 23 procent, at de ganske enkelt ikke kender Mai Villadsen, her et år efter hun indtog posten.

Modsat er det kun to procent, som ikke kender Søren Pape og Jakob Ellemann-Jensen, mens alle kender Mette Frederiksen.

Ifølge B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, bliver Mai Villadsen straffet af sine tre forgængere på posten. Danskerne er nemlig vant til, at det er en yngre kvinde, som står i spidsen for Enhedslisten – noget som før gav mere larm og løftede øjenbryn, end Mai Villadsen formår.

»Før i tiden med Johanne Schmidt-Nielsen og Pernille Rosenkrantz-Theil var det lidt mere spændende at se de her yngre kvinder gå helt uforfærdet til opgaven. Enhedslisten har været helt fantastiske til udvikle de her unge talenter,« siger Søs Marie Serup.

På trods af at Mai Villadsen er et relativt ubekendt blandt vælgerne, så har det ikke haft en negativ virkning på Enhedslisten.

På landsplan fik Enhedslisten nemlig 7,3 procent af stemmerne ved det seneste kommunalvalg. Det var en fremgang på 1,4 procentpoint.

Ved kommunalvalget i efteråret blev Enhedslisten for første gang det største parti i Københavns Kommune med 24,6 procent af stemmerne.

»Enhedslisten er ikke et parti i krise på nogen måde, men nogle gange er det holdet, som trækker. Oftest er det den, som er i spidsen. Men i det her tilfælde er det kollektivet i Enhedslisten, som trækker det,« siger Søs Marie Serup.

Da YouGov foretog en lignende måling for to år siden, da Pernille Skipper var politisk ordfører, viste undersøgelsen, at det kun var fire procent, som ikke vidste, hvem Pernille Skipper var.

Men Søs Marie Serup er ikke bekymret, for tallet skal nok dale ned fra de 23 procent, som tiden går.

»Der skal nogle kilometer i benene. Det ville nok ikke være en klog strategi for Mai Villadsen at blive mere konfrontatorisk og blive mere opsigtsvækkende i sin måde at være på. Enhedslisten store succes er, at de ikke længere bliver betragtet som farlige, revolutionære typer,« siger hun.

Så kendte er partilederne: Så mange vælgere kender ikke de forskellige partiledere ifølge YouGov: Franciska Rosenkilde, Alternativet – 41 procent

Sikandar Siddique, Frie Grønne – 34 procent

Isabella Arendt, Kristendemokraterne – 30 procent

Mai Villadsen, Enhedslisten – 23 procent

Alex Vanopslagh, Liberal Alliance – 11 procent

Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre – 11 procent

Pia Olsen Dyhr, Socialistisk Folkeparti – 5 procent

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti – 2 procent

Jakob Ellemann-Jensen, Venstre – 2 procent

Søren Pape Poulsen, Det Konservative Folkeparti – 2 procent

Pernille Vermund, Nye Borgerlige – 2 procent

Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne – 1 procent

Mette Frederiksen, Socialdemokraterne – 0 procent

Der er senest folketingsvalg 5. juni 2023, og det er som regel en tid, hvor partiernes frontpersoner kan tone frem på danskernes skærme.

Og det vil gavne Mai Villadsen og dermed også Enhedslisten, mener Søs Marie Serup.

»Der er ikke andet at sige end, at vi skal se Mai Villadsen noget mere i formandssammenhænge. Der er i hvert fald et uudnyttet potentiale. Det går ganske udmærket for Enhedslisten, men det kan gå endnu bedre, hvis hun bliver mere kendt blandt vælgerne,« siger Søs Marie Serup.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mai Villadsen, men hun har ikke ønsket at stille op til interview.