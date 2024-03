Mai Mercado, der var kollega med Søren Pape Poulsen i Det Konservative Folkeparti, har skrevet en længere mindehilsen til ham:

»Søren er død. Det føles fuldkommen uvirkeligt for mig at skrive de ord. En god ven og kollega er gået bort,« skriver hun i et opslag på X:

»I går talte vi sammen. I dag er du væk. Ord kan ikke beskrive det tab. Ord kan ikke beskrive det tomrum. Vi har været på ferie sammen, i sommerhus og haft et utal af hyggestunder. Og nu er det pludselig slut, skriver hun blandt andet i opslaget, som du kan læse i sin fulde længde på X.



Søren er død. Det føles fuldkommen uvirkeligt for mig at skrive de ord.



En god ven og kollega er gået bort. I 10 år har vi kæmpet sammen for konservativ politik. Side om side, og nu er du her pludselig ikke mere. Brat revet bort. I går talte vi sammen. I dag er du væk. Ord kan… pic.twitter.com/7i6ejmTpSP — Mai Mercado (@_MaiMercado) March 2, 2024

Opdateres...