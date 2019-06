Kristian Jensen-fløjen planlægger at tage magten i gruppen, siger kilder i Venstre

En magtkamp lurer i Venstre.

Blandt hovedpersonerne er prominente Venstre-navne som Karsten Lauritzen, Sophie Løhde, Jakob Ellemann-Jensen og Troels Lund Poulsen.

Baggrundstæppet for magtkampen er det bemærkelsesværdige formandsopgør mellem Lars Løkke og Kristian Jensen tilbage i 2014.

»Der er lidt 3. juni over det,« siger en anonym kilde i Venstres folketingsgruppe med henvisning til den dag, hvor Lars Løkke var ved at blive væltet, men reddede sin politiske karriere ved en såkaldt »kælder-aftale« med næstformand Kristian Jensen.

Venstres gruppebestyrelse havde faktisk besluttet, at hvis Mette Frederiksen afsluttede forhandlingerne mandag, kunne Venstre-gruppen nå at konstituere sig torsdag. I princippet holder de stadig døren på klem for en mulig SV-regering, selv om de færreste tror på det. Men nu er det for sent at nå konstitueringen inden ferien, som starter i næste uge.

Lars Løkke Rasmussen, Kristian Jensen og Karen Ellemann ankommer til lokalerne på Christiansborg hvor de første regeringsforhandlinger skal foregå fredag den 7. juni 2019. Med Mette Frederiksen som kongelig undersøger går regeringsforhandlingerne i gang efter folketingsvalget 2019.

Desuden har Lars Løkke en lille, men interessant chance for at afløse Donald Tusk som formand for Det Europæiske Råd på EU-topmødet 30. juni. Skulle det ske, vil man nok alligevel lave en lynkonstituering af Venstres gruppe, vurderer kilder.

Ellers er konstitueringen - og den truende magtkamp - udsat til august, men aktørerne gør sig selvfølgelig klar.

Efter at have vundet både EP-valget og folketingsvalget planlægger Lars Løkke at fortsætte som formand for Venstre, selv om han tabte regeringsmagten.

Det havde man ikke helt planlagt med i kredsen omkring Kristian Jensen. B.T. har talt med fire-fem kilder i Venstres folketingsgruppe, og ifølge flere af dem planlægger Kristian Jensen-fløjen nu til gengæld at tage magten i gruppen.

Det skal ske ved, at afgående skatteminister Karsten Lauritzen bliver ny gruppeformand, og at afgående innovationsminister Sophie Løhde bliver ny politisk ordfører. Lauritzen har længe været på Kristian Jensen-holdet, mens Løhde traditionelt regnes til Løkke-holdet. Hun er dog også nær ven af Karsten Lauritzen - så tæt, at de har været på sommerferie sammen.

Lauritzen har ligefrem en sejlbåd, der hedder Sophie.

Løhde har også et ret tæt forhold til Troels Lund Poulsen.

Sophie Løhde og Jakob Ellemann Jensen ved valgfesten hos Venstre i Landstingssalen på Christiansborg i København under Folketingsvalget 2019, onsdag den 5. juni 2019.

Troels Lund Poulsen, der under formandsopgøret kæmpede hårdt for Lars Løkke, indgik for godt et år siden en alliance med sin gamle konkurrent Kristian Jensen, som han ellers har haft en magtkamp kørende med, siden de begge var unge håbefulde Venstre-løver i VU.

»Jeg har signaleret offentligt, at jeg bakker op om Kristian. Alt andet er dødbringende,« sagde Troels Lund Poulsen dengang til B.T.

Flere kilder bemærkede på valgaftenen, at Kristian Jensen og Troels Lund Poulsen gav hinanden en varm krammer, da de mødtes i Landstingssalen, hvor Venstre holdt valgfest.

Et andet bud på en politisk ordfører kan være afgående miljøminister Jakob Ellemann-Jensen. Måske vil man prøve at handle posterne af i kulissen, men et kampvalg kan blive resultatet.

Kristian Jensen (V) under møde i Folketingssalen, fredag den 21. juni 2019.

Det er heller ikke sikkert, at Karsten Lauritzen uden videre kan få gruppeformandsposten. Andre bud kan være Karen Ellemann, Troels Lund Poulsen eller Eva Kjer Hansen. I øvrigt påpeger en kilde, at man ikke har tradition for at udskifte gruppeformanden, selvom man mister regeringsmagten. Det er i øjeblikket Karen Ellemann, der bestrider posten.

Flere kilder siger, at man er begyndt at kalde Kristian Jensen »prins Charles« - manden, der i årevis var nummer to, men aldrig blev nummer ét.

Mange hælder til, at den slagfærdige Jakob Ellemann-Jensen er et bedre bud på sigt og et større trækplaster.

De henviser også til, at det er decideret ydmygende for Kristian Jensen, at afgående udlændingeminister Inger Støjberg klart vandt over ham i Vestjyllands Storkreds.

Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen under valgfesten hos Venstre i Landstingssalen på Christiansborg i København under Folketingsvalget 2019, onsdag den 5. juni 2019.

Støjberg fik 28.420 personlige stemmer, hvilket er cirka tre gange så mange som Jensen, der måtte nøjes med 10.759 stemmer.

»Det er virkelig ikke godt nok, når man er så profileret som ham og både har været udenrigsminister og finansminister. Det er ikke noget godt afsæt for at blive formand,« siger en V-kilde.

Andre kilder siger, at Kristian Jensen-holdet har »dummet sig« ved at rykke for meget på sig for tidligt, og angiveligt også foretage sonderinger over mobiltelefon under valgkampen.

Men indtil videre venter Venstre i nervøs spænding på, om Lars Løkke får et EU-topjob, og på om Mette Frederiksen kan danne regering.