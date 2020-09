Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tog til tasterne mandag aften.

På Facebook delte sundhedsministeren en opfording til danskerne om at gøre det endnu bedre i kampen for at stoppe spredningen af coronavirus.

Heunicke, iført cykelhjelm og klar til at trille hjem mod privaten, skrev sit opslag efter en lang arbejdsdag, hvor der var plads til at reflektere over sin egen og regeringens indsats.

'Masser af arbejde. Og masser af problemer, vi håndterer hver eneste dag. Ikke altid til UG, kryds og slange, det skal jeg være den første til at erkende.'

'Men altid gør vi det allebedtte, vi overhovedet kan. Og hver dag lærer vi at de fejl, vi begår undervejs. Ligesom i alle andre dele af livet,' skriver Magnus Heunicke.

Herefter kommer hans opfordring til danskerne.

'Har været en hård mandag i dag, men der var også mange gode ting. Så jeg får lyst til at sige: Kom så, Danmark. Sammen kan vi knække epidemikurven og bryde smittekæderne.'

'Der er ingen af os, der har bedt om det her. Det er hårdt arbejde for os alle. Men lad os nu holde fast og få banket den smitte ned igen,' skriver Magnus Heunicke.

Mandagen bød på 435 nye, bekræftede tilfælde af coronavirus herhjemme, men ingen nye dødsfald. Dagen bød også på 18 nye coronaindlæggelser, og med 110 indlagte er det på sit højeste siden 28. maj.