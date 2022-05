Sundhedsminister Magnus Heunicke har indkaldt partiernes sundhedsordførere til møde om abekopper.

Det skriver TV 2.

Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen deltaget også i mødet, som afholdes kl. 14.30 onsdag eftermiddag

Det sker i morgen 14.30. SSI og Sundhedsstyrelsen vil også deltage.

Danmark er et af en stribe europæiske lande, som har oplevet smittetilfælde for sygdommen, som blev fundet i mennesker for første gang i 1970.

Sundhedsstyrelsen har bekræftet, at to danske mænd er blevet smittet med abekopper på rejser i udlandet.

B.T. talte tidligere tirsdag med professor Karen Angeliki Krogfelt, som svarede på spørgsmål stillet af læserne.

