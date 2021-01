Den danske sundhedsminister, Magnus Heunicke, er bekymret. Så bekymret, at han har skrevet et brev til EU.

»I Danmark er vi bekymret for, at de firmaer, der producerer vacciner mod covid-19, fortsat vil have vanskeligheder ved at levere de vacciner i det tempo, som der er brug for.«

Magnus Heunicke udtrykker derudover også sin frustration på Danmarks vegne i brevet:

»Vi har alle været meget frustrerede over de seneste forsinkelser fra firmaerne de sidste par dage. Vi bliver nødt at sikre os, at firmaerne overholder deres kontrakter og sender vaccinerne til tiden, som de har lovet.«

Sundhedsministeren foreslår og tilbyder endda også sin egen hjælp i brevet. Her forsikrer han, at Danmark har flere firmaer med evnerne til at assistere i produktionen af coronavacciner.

»Vi har tæt kontakt med flere af de firmaer (i Danmark red.), og vi er helt klar til at facilitere et samarbejde, så vi kan booste produktionen og tempoet i leveringerne,« skriver han i brevet.

Afslutningsvis skriver sundhedsministeren, at problemet vedrører hele EU, og han opfordrer derfor til, at EU bør koordinere og engagere sig på alle mulige måder, så vaccinerne kan komme hurtigere.