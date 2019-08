Folketingsmedlem Mads Fuglede (V) afventer kandidatfeltet, inden han vil erklære sin støtte til en kandidat.

Hvem Mads Fuglede, folketingsmedlem for Venstre, kan støtte som partiets formand og næstformand afhænger af kandidatfeltet.

Derfor vil han vente med at erklære sin støtte til kandidater.

- Jeg skal jo vide, hvem der er kandidater. Uden at der skal tolkes en masse i, at det så er en støtte til den ene eller anden, så er det mest rigtigt, at jeg taler med mit bagland først, siger han.

I en video på Facebook søndag aften slog Lars Løkke Rasmussen (V) fast, at han genopstiller som partiets formand.

Han sagde også, at han gerne ser landsmødet fremrykket, så der kan komme en afklaring, inden Folketinget åbner i oktober.

- Jeg bakker op om den, som baglandet vælger, siger Mads Fuglede.

Hidtil har Kristian Jensen meddelt, at han planlægger at genopstille som næstformand. Men det er ikke mange ord, som Kristian Jensen kommer med dagen efter Løkkes video på Facebook.

- Jeg synes, det er godt at få en afklaring, inden Folketinget åbner. Derudover har jeg ingen kommentarer, siger en ordknap Kristian Jensen til TV2.

Mads Fuglede vil heller ikke forholde sig til, hvem der fremover skal bestride posten som partiets næstformand, før han ved, hvem der er kandidat.

- Jeg ved ikke engang, om han (Kristian Jensen, red.) genopstiller til den post, siger Mads Fuglede.

- Det er lidt det samme som med formandsposten. Jeg vil se, hvilke kandidater der er, før jeg kan tage stilling, siger han.

Mads Fuglede mener, at der er et stort behov for at få afklaring om partiets ledelse.

- Roen om den politiske linje, hvad vil vi som parti, og de politiske sigtelinjer skal være krystalklare, når vi kommer hen på den anden side af et landsmøde.

- Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem der kommer til at lede det her, så længe der opstår ro, siger Mads Fuglede.

