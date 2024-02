Mads Fuglede er blevet far til en lille pige.

Det skriver Venstre-politikeren selv på Facebook med indledningen: »Vores datter valgte i dag som sin fødselsdag.«

»Livet er ikke smukkere, end når det begynder i en nyfødts ansigt. Nyd det – det kommer og går,« lyder det blandt andet i opdateringen, som er ledsaget af et foto af mor og den nyfødte datter.

Han fortæller også, at han på grund af en livstruende kræftsygdom som ung i mange år havde opgivet håbet om at blive far.

Ikke desto mindre er han nu far til to.

Han og kæresten Maria Worm har i forvejen sønnen Johannes på fem år.

»Tanken (om at få børn, red.) var mig så uvirkelig, at det er, som om der løber lynild gennem mine lemmer, hver gang jeg kigger på mine børn.«

Måske derfor afslører han også, at han græd sig gennem det meste af fødslen, som han beskriver som »fantastisk«.

»Maria fødte hende med stoisk ro i et kar fyldt med vand og med udsigt til Vesterhavet. Men det er vel meget passende – teknisk set er hun familiens første indfødte vestjyde,« lyder det fra den 52-årige Venstre-mand med henvisning til, at han og familien nu bor i Hvingel nord for Ringkøbing.

Han er i dag valgt til folketinget for Ringkøbing-Skjern-kredsen.

»Da vi fik Johannes, vendte han mit liv på hovedet, og hans lillesøster har allerede samme magiske evne. Lige nu svømmer hun væk i favnen på den kvinde, der er begyndelsen og enden på alt godt i mit liv.«

