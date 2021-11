Det bliver Venstres Mads Duedahl, der de næste fire år skal stå i spidsen for Region Nordjylland.

Efter 40 år med rødt herredømme bliver det en borgerlig formand, der sætter sig i formandsstolen.

Ulla Astman, der er afgående formand, tror især, de landspolitiske tendenser har ramt Region Nordjylland under valgprocessen.

»Jeg tror helt sikkert, der er landspolitiske tendenser, der har smittet af, og så er der også en lokal utilfredshed over den 3. limfjordsforbindelse. Det har også haft en betydning for byrådsvalget i Aalborg Kommune,« siger hun.

Det var en storsmilende Mads Duedahl, der klokken lidt i 04 onsdag morgen trådte ud af forhandlingslokalerne.

Her lykønsker Ulla Astman (S) Mads Duedahl (V) med hans nye post som regionsrådsformand. Foto: Amal Guerdali Vis mere Her lykønsker Ulla Astman (S) Mads Duedahl (V) med hans nye post som regionsrådsformand. Foto: Amal Guerdali

Til spørgsmålet om, hvorfor forhandlingerne varede så lang tid, svarede han:

»Der var et par ting, der skulle på plads, men nu har vi i hvert fald et flertal, der bakker op om, at vi skal have en ny formand.«

Hele seancen er dog ikke slut endnu.

»Vi forhandler gerne videre i morgen, for vi vil gerne have et bredt forankret solidt flertal. Så vi indkalder alle partier til møder i morgen kl. 14, og så håber vi, at vi kan finde ud af at forhandle videre der,« siger han.

Ulla Astman var overrasket over resultatet og skuffet på partiets vegne, men hun gav stadig den nye formand et håndtryk og en lykønskning.

»Jeg stiller ikke op om fire år," lød det tilmed fra hende.