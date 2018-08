Frankrigs præsident gik i dialog med danske studerende om Europas fremtid.

København. - Det er en anderledes slags politiker, sagde dronning Margrethe tidligere i august på et pressemøde på regentparrets slot i Frankrig, Chateau de Cayx.

Og det er der måske noget om. Mere end 300 danske studerende tog i hvert fald imod den franske præsident, som var han en superstjerne, da han tirsdag eftermiddag stillede op til debat i Den Sorte Diamant (Det Kongelige Bibliotek, red.).

De mange studerende tog imod præsidenten i Dronningesalen med et højt og enstemmigt "wooh!". Det er samme sal, hvor blandt andre den tidligere amerikanske udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clinton og FN's tidligere generalsekretær Kofi Annan har stået før Macron.

Mere end 3000 mennesker var endt med at stå på venteliste til debatten. De få hundrede billetter blev revet væk på to minutter.

Debatten havde fokus på Europas og EU's fremtid, og her opfordrede Emmanuel Macron de unge til at være med til at forme Europas fremtid.

/ritzau/