»Emmanuel Macron fremstiller Marine Le Pen som ulv i fåreklæder og ven med Putin.«

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, undervejs i onsdagens afgørende tv-debat mellem Frankrigs to præsidentkandidater.

I den bliver Le Pens forbindelser til Putin i den grad udfordret af Macron.

»På Ruslandsområdet har Macron indtil videre fremstillet Le Pen som en person, der har finansielle udståender med Ruslands inderkreds. Dette med hensigten at vise hende som en person, der har ting i klemme personligt, som gør hende uegnet som præsident,« fortæller Illeborg.

Onsdag aften tørnede Emmanuel Macron og Marine Le Pen sammen i den eneste tv-transmittede duel. Vis mere Onsdag aften tørnede Emmanuel Macron og Marine Le Pen sammen i den eneste tv-transmittede duel.

Ifølge korrespondenten har Frankrigs nuværende præsident været »meget offensiv« i debatten, og det er tydeligt, at der er meget på spil for ham.

»Han har eksempelvis forsøgt at sværte Le Pen ved at stille spørgsmålstegn ved et banklån, hun har tegnet gennem en russisk bank, som står den russiske ledelse nær, tilbage i 2017. Dertil svarede hun, at det var noget vås og skyldtes, at ingen fransk bank ville give hende et lån,« forklarer Jakob Illeborg.

Præsidenten henviser til et beløb på ni millioner euro, som hun brugte til at føre valgkamp for fem år siden, hvor hun også var oppe imod Macron i den anden og afgørende runde af præsidentvalget.

Derudover har Macron også henvist til, at Le Pen forholdt sig passivt, efter Rusland i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim, samt at hun ikke talte imod Rusland under den russiske hærs voldsomme angreb i Syrien.

Men vinder Macron mon på at forbinde Le Pen med Putin?

»Det kan han gøre, hvis folk er enig i hans vurdering af, at det er problematisk. Vi ved, at Le Pen ved mange lejligheder har rost Putin og sagt, at hun har været enig i politiske beslutninger.«

Nu lyder det store spørgsmål så, om det vil »bide hende bagi,« mener B.T.s internationale korrespondent.

Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, dækker det franske valg. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, dækker det franske valg. Foto: Jon Wiche

I opinionsmålingerne har Macron som siddende præsident stadig en klar føring over sin udfordrer Marine Le Pen fra højrefløjen.

En interaktiv Toluna-måling for Challenges viser onsdag, at Macron har 54,5 procent af vælgerne bag sig, mens Le Pen har 45,5 procent. Hos opinionsinstituttet Ifop står præsidenten med en føring på 56 procent mod 44 procent til Le Pen.

Alle understreger dog, at intet skal tages for give.