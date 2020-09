Målsætning om én million elbiler kan koste den gennemsnitlige bilejer 5700 om året, vurderer Bilkommissionen.

Da Bilkommissionen blev nedsat i 2019 var det for at finde en udgiftsneutral måde at få én million flere elbiler på de danske veje i 2030.

Ifølge Politiken foreslår kommissionen i sin rapport, der offentliggøres mandag, at skrue på blandt andet et CO2-tillæg, bundfradraget, registreringsafgiften og ejerafgiften.

Og det kan komme til at koste bilejere dyrt.

En model foreslået af Bilkommissionen lægger op til, at det kommer til at koste den gennemsnitlige bilejer 5700 kroner mere om året i afgifter.

Udover det medfølger der i modellen et samfundsøkonomisk tab på cirka 5,75 milliarder kroner.

Kommissionen, der også er kendt under navnet Eldrupkommissionen, har også regnet på, hvad det vil koste at få en halv million flere elbiler på danske veje i 2030.

Ifølge kommissionens beregninger vil det koste 750 millioner kroner i provenutab for staten, mens den gennemsnitlige bilejer vil opleve en ekstra afgift på cirka 240 kroner om året.

/ritzau/