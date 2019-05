Liberal Alliance ser ikke ud til at få plads i EU-Parlamentet. Det lykkedes heller ikke i 2014.

Liberal Alliance og spidskandidat Mette Bock står ikke til at komme ind i Europa-Parlamentet.

Det viser valgstedsmålinger fra både TV2 og DR.

Ifølge DR konstaterer kulturminister Mette Bock, at danskerne synes, at der er andre, som er bedre til at komme i parlamentet end hende selv.

- Mit liv ændrer sig selvfølgelig, for jeg er helt ude af dansk politik nu. Jeg har selvfølgelig et personligt ansvar, men der er også nogle store bølger, som er svære at stå op imod. Nu skal jeg snart åbne et nyt kapitel, siger Mette Bock til DR.

I alt stiller partiet med ti kandidater.

Ved valget i 2014 var partiet det eneste af de otte opstillede partier, som ikke opnåede mandater.

/ritzau/