Tilliden til lederne af Folketingets partier skraber nok en gang bunden. Værst ser det ud for Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, der må tage til takke med en fjerdeplads i ny måling - efter Mette Frederiksen (S), Pernille Skipper (EL) og Pia Olsen Dyhr (SF).

Mens de kvindelige partiledere på venstrefløjen altså udgør toppen af undersøgelsen, der er gennemført af Userneeds for kommunikationsbureauet Radius, må statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tage til takke med en syvendeplads. Bunden udgøres af Liberal Alliances politiske leder, udenrigsminister Anders Samulesen, mens Alternativets stifter og leder, Uffe Elbæk, havner næstsidst.

I målingen er vælgerne blevet bedt om at vurdere alle partilederne på en skala fra 1 til 5. Hvor den mest troværdige i 2014 lå på 3,11, får årets topscorer, Mette Frederiksen 2,74. Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl går 0,48 point tilbage fra sidste måling fra 2014 og havner på en score på 2,63. Ifølge Radius er det særligt de unge vælgere mellem 18 og 35 år, der har mistet tilliden til DF-formanden, der de senere år blandt andet har døjet med partiets EU-møgsager.

Det er overraskende, at Kristian Thulesen Dahl mister så meget troværdighed, påpeger politisk kommentator ved netavisen Altinget, Erik Holstein.

»Det er rimelig alvorligt, hvis der er flere målinger, der bekræfter tendensen. Kristian Thulesen Dahls troværdighed har været i top, siden han blev formand, så derfor er det problematisk for ham,« siger han.

Her kan du se undersøgelsens resultater sammenlignet med sidste måling fra 2014:

Kristian Thulesen Dahl kan dog glæde sig over, at vælgerne vurderer hans politiske kompetencer bedst af alle partiledere. Når det kommer til at udpege, hvem der er den bedste politiske leder, bedst til at kommunikere og bedst til at få indflydelse, får DF-formanden topkarakter ifølge Radius' måling. Det hæfter hans gruppeformand, Peter Skaarup, sig ved.

»Jeg synes faktisk, Kristian ligger rigtig flot i både denne og andre målinger. Han er ikke på førstepladsen, når det gælder troværdighed, men på en række andre parametre. Det er svært at være utilfreds med, og jeg tror faktisk, mange partiledere misunder ham den position. Når vi kommer rundt i landet, hører vi også stor tilfredshed med Kristian som partiformand,« siger han.

Venstres formand, statsminister Lars Løkke Rasmussen, er gået 0,25 point frem i troværdighedsmålingen siden 2014. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

For statsministeren er målingen heller ikke god læsning, vurderer Altingets politiske kommentator, selv om han faktisk går 0,25 point frem fra sidste måling.

»Det overrasker mig, at Løkke ligger så langt nede. Det er en skuffelse for Venstre, at det ikke har rettet.sig. I en valgkamp vil der være et stort fokus på Lars Løkke Rasmussen, og derfor er det skidt,« siger Erik Holstein.

Generelt er troværdigheden for politikere faldende, og partiledernes troværdighed følger derfor tendensen, forklarer seniorpartner og bestyrelsesformand for Radius, Nicolaj Taudorf Andersen. Han har følgende bud på, hvorfor venstrefløjens tre kvindelige partiledere indtager toppen af indekset.

»Noget af det, der fylder i vurderingen, er evnen til at kommunikere klart og erkende sine egne fejl. Her toner de tre som regel rimelig klart igennem med det, de gerne vil. Det er noget af det, vælgerne efterspørger,« siger han.

Pia Olsen Dyhr (SF) burde kunne veksle sin troværdighed til fremgang i meningsmålingerne, påpeger en ekspert. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Særligt for et af partierne er der potentiale for yderligere fremgang, hvis man formår at udnytte formandens høje troværdighed.

»Pia Olsen Dyhr ligger stabilt, men kan ikke konvertere det til vælgerfremgang. Der er et potentiale, og man kan i hvert fald læse af tallene, at det ikke ville skade at linke SF tæt til hende i en valgkamp,« siger Nicolaj Taudorf Andersen.

Hos Socialdemokratiet er der ikke overraskende begejstring over placeringen.

»Jeg ser det som et stort skulderklap, at hun er den mest troværdige blandt alle partilederne, mens det er en kæmpe mavepuster til Lars Løkke Rasmussen (V). Det er helt tydeligt, at danskerne har størst tillid til Mette Frederiksen, og det må give dybe panderynker hos regeringen,« siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S).

Undersøgelsen er gennemført i juli 2018 af Userneeds for Radius blandt 2.040 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 18-75 år. Siden sidste måling har Socialdemokratiet og Enhedslisten skiftet ledere.