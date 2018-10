Lønnen i erhvervslivets top er for høj, siger flertal i måling. Færre mener dog, at politikere skal gribe ind.

København. Når cheferne i toppen af erhvervslivet får udbetalt løn, er niveauet generelt for højt.

Det mener hovedparten af de adspurgte i en ny meningsmåling, der er foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Således svarer 68,8 procent, at de generelt finder lønniveauet i toppen af erhvervslivet for højt. 19,1 procent finder niveauet passende, mens kun 0,7 procent finder det for lavt.

Målingen er foretaget, efter at Socialdemokratiet har foreslået at begrænse de højeste lønninger i erhvervslivet.

Forslaget kom efter flere eksempler på topchefer, der har modtaget store bonusser. Eksempelvis modtog Nets-direktør Bo Nilsson forrige år en halv milliard kroner i forbindelse med børsnoteringen af Nets.

Men selv om syv ud af ti finder lønningerne for høje, er det færre af danskerne, som vil lade politikerne gribe ind.

Kun 45,7 procent af danskerne i undersøgelsen mener, at politikerne skal begrænse de højeste lønninger. 40,9 procent vil have politikerne til at blande sig udenom.

Det var i midten af september, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, fortalte, at partiet har mistet troen på, at det private erhvervsliv kan regulere sig selv, når det kommer til aflønningen af topdirektører.

Derfor kom partiet med en stribe tiltag, der skal begrænse, hvad en topdirektør kan sætte i banken. Partiet vil blandt andet sætte en grænse for, hvor stor en del af lønnen, der kan være variabel.

- Det står klart, at der er kommet en grådighed og en ubalance i dele af vores samfund og erhvervsliv. Vi ser, at de ikke regulerer sig selv, så nu må vi gøre det.

- For mig handler det om ret og rimelighed. Det prikker til balancen i samfundet, når vi ser eksempler på bonusser, der stikker helt af, sagde Mette Frederiksen.

Som altid er der en statistisk usikkerhed i meningsmålingen. Spørgsmålene i målingen er stillet til 1011 personer fra 26. september til 1. oktober.

/ritzau/