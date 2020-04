Socialdemokratiet står til 35,1 procent af stemmerne i meningsmåling foretaget af Voxmeter.

Socialdemokratiet ville få markant fremgang i Folketinget, hvis et valg var lige på trapperne.

Partiet står til at få opbakning fra 35,1 procent af vælgerne i en meningsmåling, som Voxmeter har lavet for Ritzau.

Det er 9,2 procentpoint mere end ved folketingsvalget i juni sidste år. Partiet ville gå fra 48 til 65 mandater i Folketinget.

Den store fremgang til regeringspartiet har været en klar tendens i de løbende meningsmålinger, som er foretaget under coronakrisen.

Opbakningen til partiet er 1,1 procentpoint større end en måling i sidste uge. Det hører med til historien, at der er en statistisk usikkerhed på 2,9 procent.

Hvis meningsmålingen blev vekslet til stemmer ved et folketingsvalg, ville Socialdemokratiet stå til bedste resultat siden valget i 1998.

Dengang stemte 35,9 procent af vælgerne på partiet, der på daværende tidspunkt havde Poul Nyrup Rasmussen som formand.

Hvis man ser på antal mandater i Folketinget - som blandt andet tager højde for stemmespild - ville det være bedste valg siden 1990. Dengang fik Socialdemokratiet med Svend Auken som formand 69 mandater. Ved valget i 1998 fik partiet 63 sæder i Folketinget.

Ifølge politisk kommentator Hans Engell er det ikke overraskende, at Socialdemokratiet med statsminister Mette Frederiksen er gået voldsomt frem.

- Det er først og fremmest et udtryk for en generel opbakning til regeringens linje under coronakrisen og tilfredshed med Mette Frederiksens lederskab.

- Men der er i krisetider en tilbøjelighed til, at befolkningen rykker sammen - også om regeringen. Det har vi også set i andre EU-lande og USA.

- Men der er også en tendens til, at når kriser er overstået, så vender man tilbage til normalen, siger Hans Engell.

I målingen går alle øvrige partier - undtagen Nye Borgerlige - en anelse tilbage. For de fleste af partierne er bevægelsen inden for den statistiske usikkerhed.

Samlet set står rød blok til 57,6 procent af stemmerne. Det ville give 104 mandater i Folketinget og dermed stort flertal.

- Det er vanskeligt at være opposition i øjeblikket, fordi det er svært at gå imod regeringen på selve håndteringen af coronakrisen. Man har ikke faglig ekspertise til rådighed ligesom regeringen.

- Men vi begynder så småt at se, at fronterne bliver trukket hårdere op, siger Hans Engell.

Han peger blandt andet på, at blå blok søndag aften forlod forhandlinger om en genåbning af flere dele af sundhedsvæsenet.

Samtidig har tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kritiseret tempoet i genåbningen af samfundet.

