SF står til at fordoble antallet af mandater i EU-Parlamentet, viser valgstedsmålinger fra DR og TV2.

SF står til at gå fra et mandat til to mandater i EU-Parlamentet.

Det viser de første valgstedsmålinger fra DR og TV2.

Hos DR står partiet til at få 13 procent af stemmerne, mens det hos TV2 står til 11,5 procent af stemmerne.

Valgstedsmålingerne bliver udarbejdet på baggrund af interviews ved valgstederne.

Målingen betyder, at Karsten Hønge (SF) står til at blive valgt ind, da han er nummer to på SF's valgliste. Det er imidlertid ikke sikkert, at han ender med at få den ekstra plads.

Margrete Auken er nummer et på partiets liste.

/ritzau/