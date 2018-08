Både Venstre og Socialdemokratiet ligger stort set som ved valget i 2015.

København. En ny meningsmåling fra Voxmeter viser, at dansk politik ikke har rykket sig det helt store hen over sommeren.

Både Venstre og Socialdemokratiet ligger faktisk stort set på samme niveau, som de gjorde helt tilbage ved folketingsvalget i 2015.

Det er ellers ikke fordi, det har skortet på politiske udspil fra Socialdemokratiet det seneste halve år. Partiet har fremlagt et udlændingeudspil, der vidner om en markant strammere kurs.

Og før sommer kom S med et klimaudspil, der skal sikre Danmark "den grønne førertrøje", som politisk ordfører Nicolai Wammen beskriver det. Alligevel ser det ikke rigtig ud til at flytte vælgere.

26 procent svarer i målingen, at de ville stemme på S, hvis der var valg i morgen. Ved valget i 2015 stemte 26,3 procent socialdemokratisk.

Wammen er dog ikke helt enig i, at man kan sige, at partiet står i stampe. Andre målinger har vist bedre tal for S, påpeger han.

- Jeg glæder mig over, at S er det klart største parti, og at vi i øvrigt oplever en meget stærk opbakning til Mette Frederiksen som statsministerkandidat, siger Nicolai Wammen.

Mette Frederiksen bliver ganske rigtigt i mange undersøgelser målt som mere troværdig end statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Men det kan ikke nødvendigvis veksles til vælgerfremgang.

- For mange vælgere er det måske ikke det vigtigste. Den politik, der er udsigt til, at der skal føres, spiller en stor rolle og for mange vælgere en endnu større rolle end de konkrete personer, siger Rune Stubager, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Politisk kommentator Hans Engell mener, at det er Løkke, der har mest grund til at glæde sig over målingen.

- Den blå side begynder at hale en smule ind. Den betydelige røde føring er der ikke længere. Derfor kan Løkke håbe på, at han ikke har tabt valget på forhånd, siger han.

Nicolai Wammen anser udlændinge, den grønne dagsorden, sundhed og afvejningen af velfærd kontra topskattelettelser som de vigtigste temaer frem mod valget.

- Vi vil her i efteråret sætte endnu mere energi ind på at præsentere bud, når det gælder velfærd og det sociale område, siger ordføreren.

Spørgsmål: Regeringen har også et klimaudspil på vej. Og finansminister Kristian Jensen (V) har meldt ud, at Venstre ikke går til valg på skattelettelser. Får I ikke svært ved at skabe kant til regeringen?

- Jeg tror godt, at danskerne kan gennemskue, at Venstres grønne farver er kommet meget sent, siger Wammen.

- Jeg synes ikke, der er stor troværdighed i de meldinger, der kommer fra regeringen, hverken når det gælder den grønne dagsorden, eller når det gælder velfærd og skat.

/ritzau/