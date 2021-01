Søren Pape Poulsen har stor grund til at smile, når han tirsdag eftermiddag møder op i Folketingssalen til partilederdebat.

Langt flere vælgere foretrækker Pape (K) fremfor Jakob Ellemann-Jensen (V) som leder af blå blok og statsministerkandidat.

Hvis vælgerne skal vælge mellem de to, sætter 48 procent deres lid til Pape, mens 16 procent holder fast i Ellemann-Jensen. 35 procent svarer 'ved ikke'.

Det viser en ny måling fra YouGov, som også viser stor fremgang til Konservative – delvist på bekostning af Venstres nedtur.

Den klart dygtigste politiske leder på Christiansborg er Søren Pape Poulsen Marcus Knuth, politisk ordfører, Konservative

12,9 procent af vælgerne vil ifølge YouGov stemme på Konservative, mens vælgerne straffer Venstre: 9,2 procent.

I målingen er Konservative nu det største borgerlige parti, men spørgsmålet er, om Pape vil udfordre Ellemann-Jensens rolle som leder af oppositionen?

»Vi er selvfølgelig glade for de gode målinger, men det er ærgerligt, at det delvist er på bekostning af Venstre,« siger Konservatives politiske ordfører, Marcus Knuth.

Er I klar til at være det førende blå parti?

Marcus Knuth (K) og Naser Khader (K) kan juble over de gode målinger. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Marcus Knuth (K) og Naser Khader (K) kan juble over de gode målinger. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi holder ydmygt fast i, at vi er glade for meningsmålingerne, men det er de mandater, man har i dag, der tæller,« siger Knuth og tilføjer:

»Vi har dog klart en ambition om at blive et markant større parti med mere indflydelse. Og meningsmålingerne indikerer, at der er opbakning til det.«

Hvis I ender med flere mandater end Venstre til næste valg – hvad så?

»Det afhænger af det samlede politiske landskab til den tid. Men jeg synes da, at den klart dygtigste politiske leder på Christiansborg er Søren Pape Poulsen,« siger Marcus Knuth, der i november 2019 skiftede fra Venstre til Konservative.

Jakob Ellemann-Jensen (V) straffes af vælgerne. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann-Jensen (V) straffes af vælgerne. Foto: Mads Claus Rasmussen

Søren Pape Poulsen vil ikke kommentere meningsmålingerne.

Flere af vælgerne, der stemte på Venstre ved folketingsvalget i 2019, vil i dag stemme på De Konservative i stedet.

En række af de adspurgte tidligere Venstre-vælgere giver i YouGov-målingen udtryk for, at de mener, Søren Pape Poulsen er en bedre leder end Jakob Ellemann-Jensen.

I mandagens Voxmeter-måling er Venstre dog fortsat større end Konservative. Her står Venstre til 13 procent af vælgerne, mens Konservative står til 10,9 procent.

Marcus Knuth fortæller, at Konservative har haft en medlemsfremgang på omkring ti procent det seneste år, så partiet nu er oppe på omkring 12.000 medlemmer.

Han håber i første omgang, at de gode meningsmålinger allerede veksles til et godt kommunalvalg i 2021.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Venstre.