Man skal tilbage til, før Lene Espersen blev udenrigsminister, for at finde en bedre Voxmeter-måling for K.

Når Folketinget tirsdag åbner igen, bliver det formentlig med en optimistisk Søren Pape Poulsen blandt deltagerne.

De Konservatives formand kan mandag notere sig partiets bedste Voxmeter-måling siden 2010. Dermed er De Konservative måske ved at træde ud af et årtis opslidende kamp med at få fat i vælgerne igen efter Lene Espersens feriesag i 2010.

Den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter viser en tilslutning til De Konservative på 9,0 procent af stemmerne.

I målingen står De Konservative desuden til at overhale Dansk Folkeparti som Folketingets tredjestørste parti. DF står i målingen til at få 7,1 procent af stemmerne.

Senest De Konservative var over ni procent af stemmerne i en Voxmeter-måling, var i januar 2010. Det var kort før, at partiets daværende formand, Lene Espersen, blev udenrigsminister i Lars Løkke Rasmussens regering.

Kort efter udnævnelsen blev Lene Espersen centrum i den såkaldte feriesag. Den tog sin begyndelse, da Lene Espersen meldte afbud til et møde om Arktis med deltagelse af USA's daværende udenrigsminister, Hillary Clinton, for i stedet at tage på familieferie på Mallorca.

Sagen fik i de følgende måneder De Konservatives opbakning til at styrtdykke.

Siden forsøgte den nye formand, Lars Barfoed, forgæves at vinde vælgerne tilbage. Da han i 2014 trådte tilbage, blev det lidt overraskende Viborgs daværende borgmester, Søren Pape Poulsen, der uden et sæde i Folketinget overtog formandsposten.

