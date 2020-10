Man skal tilbage til, før Lene Espersen blev udenrigsminister, for at finde en bedre Voxmeter-måling for K.

Når Folketinget tirsdag åbner igen, bliver det formentlig med en optimistisk Søren Pape Poulsen blandt deltagerne.

De Konservatives formand kan mandag notere sig partiets bedste Voxmeter-måling siden 2010. Dermed er De Konservative måske ved at træde ud af et årtis opslidende kamp med at få fat i vælgerne igen efter Lene Espersens feriesag i 2010.

Den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter viser en tilslutning til De Konservative på 9,0 procent af stemmerne. Det hører med, at der for De Konservative er der en statistisk usikkerhed på 1,8 procentpoint i mandagens måling.

I målingen står De Konservative desuden til at overhale Dansk Folkeparti som Folketingets tredjestørste parti. DF står i målingen til at få 7,1 procent af stemmerne.

Senest De Konservative var over ni procent af stemmerne i en Voxmeter-måling, var i januar 2010. Det var kort før, at partiets daværende formand, Lene Espersen, blev udenrigsminister i Lars Løkke Rasmussens regering.

Kort efter udnævnelsen blev Lene Espersen centrum i den såkaldte feriesag. Den tog sin begyndelse, da Lene Espersen meldte afbud til et møde om Arktis med deltagelse af USA's daværende udenrigsminister, Hillary Clinton, for i stedet at tage på familieferie på Mallorca.

Sagen fik i de følgende måneder De Konservatives opbakning til at styrtdykke.

Siden forsøgte den nye formand, Lars Barfoed, forgæves at vinde vælgerne tilbage. Da han i 2014 trådte tilbage, blev det lidt overraskende Viborgs daværende borgmester, Søren Pape Poulsen, der uden et sæde i Folketinget overtog formandsposten.

Efter en svær start er det lykkedes Søren Pape Poulsen at skabe en gradvis fremgang. Ved valget i 2019 rakte det til 6,6 procent af stemmerne. Valget blev til gengæld en nedtur for både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Siden valget er "storebror" Venstre også gået tilbage. Efter Lars Løkke Rasmussens farvel er det endnu ikke lykkedes den nye V-formand, Jakob Ellemann-Jensen, at få partiet tilbage på valgresultatet.

I målingen står Venstre til en tilbagegang fra 23,4 procent af stemmerne ved valget til 18,6 procent.

Mandagens måling giver regeringspartiet, Socialdemokratiet, 32,4 procent af stemmerne, hvilket svarer til 58 mandater. Her er den statistiske usikkerhed på 2,9 procentpoint.

Partierne i rød blok står samlet til 100 mandater, mens partierne i blå blok samler 75 mandater med en statistisk usikkerhed på 3,0 procent for begge blokke.

Voxmeters politiske meningsmåling, som er lavet fra 28. september til og med 4. oktober, er baseret på telefoninterview med 1019 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

/ritzau/