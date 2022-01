Selveste næstformanden i Socialdemokratiet går nu i krig med sine egne partifæller i et bittert opgør om Lynetteholmen.

S-næstformand Marie Stærke, som også er borgmester i Køge, er gået sammen med andre borgmestre fra flere partier for at stoppe en central del af planen for opførelsen af Lynetteholmen.

»Jo mere vi kan forhindre, desto bedre vil det være. Vi ved ikke, om slaget er tabt, men vi har tænkt os at blive ved med at kæmpe til det sidste, siger Marie Stærke til TV 2 Lorry.

Hvor Marie Stærke altså vil kæmpe til det sidste mod planerne for Lynetteholmen, så har hendes partifælle og transportminister Benny Engelbrecht kaldt Lynetteholmen for »mulighedernes halvø« og »et vigtigt skridt for at sikre Københavns fremtid.«

Demonstranter mødte op til det første spadestik til Lynetteholmen. Nu er selveste næstformanden i Socialdemokratiet Marie Stærke også blandt regeringens egne kritikere. Foto: Martin Sylvest

For at opføre den kunstige halvø Lynetteholmen, så skal der graves to millioner kubikmeter havbundsmateriale – kaldet gytje – væk fra bunden. Planen er at dumpe det i Køge Bugt.

Det er netop denne del af planen, som de syv borgmestre kæmper med næb og klør imod. Marie Stærke bruger voldsomme udtryk om regeringens planer.

»Vi har valgt at stå sammen for at forhindre overgrebet på Køge Bugt. Det handler især om klapning af slammet og udledningen af spildevandet, som vi frygter kommer til at gå hårdt ud over vandkvaliteten og biodiversiteten i havmiljøet,« siger Marie Stærke og fortsætter:

»De kommer til at mærke nogle kommuner og andre interessenter, der kommer til at presse hårdt på og skabe ravage i offentligheden,« siger hun henvendt til regeringen.

Næstformand i Socialdemokratiet, Marie Stærke er nu gået i alliance med flere andre borgmestre mod centrale dele af Lynetteholmen. Foto: Ida Marie Odgaard

B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup forklarer, at der er tale om et slagsmål i toppen af Socialdemokratiet, som kan udvikle sig til en grim affære for regeringspartiet.

»Det kan blive en giftig affære. For det første er det et sprængfarligt politisk område, men det er også partiets næstformand, der går direkte imod partiets ministre,« siger Søs Marie Serup.

»Det handler også om Danmarks største byggeprojekt, som er meget svært at stoppe, fordi så mange ting er forbundet med det. Herunder havnetunnelen, 35.000 boliger og beskyttelse mod stigende vandstande,« siger Søs Marie Serup.

Desuden er Lynetteholmen først færdig i 2070, så der er 48 år til at skændes i partitoppen.

Transportminister Benny Engelbrecht. Foto: Martin Sylvest

Lynetteholmen er også et klimaslagsmål, da borgmestrene frygter, at den enorme dumpning af opgravet materiale vil ændre havmiljøet. Og netop her er Socialdemokratiet sårbare.

»Vælgerne har været utilfredse med Socialdemokratiet på hele området om havmiljø, vandkvalitet og så videre. Det samme gælder om sagen om Lærkesletten på Amager, som på flere områder minder om denne sag,« siger Søs Marie Serup.

»Marie Stærke er en meget erfaren politiker, som ved præcist, hvad hun gør. Hun placerer sig på den rigtige side af klimadebatten og er ikke bange for slagsmålet her. For hende vejer vælgerne i Køge tungere end hensynet til sine partifæller på ministerposterne,« siger Søs Marie Serup.

B.T. har forsøgt at kontakte Marie Stærke for en uddybende kommentar, men hun er ikke vendt tilbage.

Transportminister Benny Engelbrecht oplyser, at han har holdt møde med Marie Stærke og de andre kritiske borgmestre.



»Jeg havde et rigtig godt møde med borgmestrene i går (torsdag, red.), hvor vi fik gennemgået projektet og drøftet deres bekymring for Køge Bugt, der ikke kun handler om Lynetteholm. Jeg har stor forståelse for, at borgmestrene gerne vil inddrages mere, end de er blevet i begyndelsen, og derfor kommer jeg også til at have en meget tættere dialog med dem i den fremtidige proces,« udtaler han i skriftlig kommentar.