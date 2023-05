Et billede på Instagram af Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, med bulende mave, satte onsdag gang i en strøm af lykønskninger til hende.

Folk troede ganske enkelt, at partiformanden var blevet gravid med sit fjerde barn. Hun har allerede tre drenge.

Torsdag morgen lavede hun derfor et indlæg på Facebook med overskriften 'beklager forvirringen', hvor hun forklarede, at hun slet ikke er gravid.

'I går lagde jeg dette billede på Instagram. I dag vælter det ind med lykønskninger. Tusind tak for alle de søde hilsner og undskyld forvirringen, men jeg er altså ikke gravid,' skrev hun torsdag morgen på Facebook.

Hun slog her efter fast, at billedet var taget, da hun var gravid med Storm, og det blev lagt op i anledning af Enhedslistens udmelding om, at de vil have flyttet abortgrænsen til 22. uge.

»Der var 19, der nåede at ønske mig tillykke, før jeg lavede opslaget på Facebook,« siger Pernille Vermund.

Hun glæder sig over, at så mange troede, hun var blevet gravid for fjerde gang.

»Det er da dejligt at vide, at så mange ville ønske mig tillykke, hvis jeg skulle komme i lykkelige omstændigheder – måske særligt i min alder,« siger hun.

Det er jo set før, at personer på 47 år får børn. Vil du garantere, at du ikke skal have flere børn?

»Nej, det ville da være dejligt, men jeg tror desværre, det løb er kørt,« siger Pernille Vermund og smiler.