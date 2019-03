Mogens Lykketoft (S) slipper for påtale efter at have overfuset Pernille Schnoor (ALT) i Folketingets frokostrestaurant.

Det siger Pia Kjærsgaard (DF), der er formand for Folketinget. Sammen med Folketingets præsidium har hun behandlet en klage fra Pernille Schnoor.

»Det er påstand mod påstand og vi kan ikke gå ind og afgøre, hvem der har sagt hvad. Men vi ser gerne, at der holdes en god tone mellem folketingsmedlemmerne på Christiansborg, og at sådanne sager ikke havner i medierne,« siger hun.

I et interview med B.T. har Pernille Schnoor fortalt. at Mogens Lykketoft kom hen til hende, mens hun spiste frokost. Da det gik op for ham, at han havde sat sig overfor Pernille Schnoor, der er Alternativets sundhedsordfører, indledte han en bandbulle mod Alternativets forhandlinger med regeringen om en sundhedsreform.

Pernille Schnoor Foto: Steen Brogaard Vis mere Pernille Schnoor Foto: Steen Brogaard

’Jeg vil gerne sige til dig, at hvis I laver den aftale, så slår jeg jer ihjel’, sagde han ifølge Pernille Schnoor, som spurgte om han mente det bogstaveligt.

’Jeg kan i hvert fald garantere dig for, at hvis I laver den aftale, så skal jeg nok sørge for, at så bliver I fuldstændigt udraderet til næste valg’.

Efter at have modtaget klagen fra Alternativet, har Folketingets Præsidium modtaget et modsvar fra Mogens Lykketoft. Det er ærgerligt, at sagen er endt der, mener Pia Kjærsgaard.

»Det er to voksne mennesker, der burde kunne afgøre tingene indbyrdes,« siger hun

Mogens Lykketoft har forklaret på Twitter, at udtalelserne var ment som 'en munter bemærkning'.

Pernille Schnoor fastholder på den anden side, at hun opfatter det som en trussel.

Hun er skuffet over, at Folketingets Præsidium ikke er gået videre med sagen, som hun mener har principiel karakter.

»Klagen går princielt på, at man skal kunne spise sin frokost uden at få skæld ud. Jeg ønsker en debat om, at der skal være nogle rum på Christiansborg, hvor man kan være i fred, f.eks. i forbindelse med svære forhandlinger. Men den del har præsidiet åbenbart ikke beskæftiget sig med,« siger Pernille Schnoor.