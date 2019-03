- Det er påstand mod påstand, siger Folketingets formand om klage fra Alternativets Pernille Schnoor.

Folketingsmedlem Mogens Lykketoft (S) slipper for påtale, efter at han blev anklaget for at have overfuset Pernille Schnoor fra Alternativet.

Det siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), der sammen med Folketingets Præsidium har behandlet en klage fra Pernille Schnoor, til B.T.

- Det er påstand mod påstand, og vi kan ikke gå ind og afgøre, hvem der har sagt hvad. Men vi ser gerne, at der holdes en god tone mellem folketingsmedlemmerne på Christiansborg, og at sådanne sager ikke havner i medierne, siger hun til B.T.

Pernille Schnoor, der er tidligere socialdemokrat, klagede over Lykketoft, efter at hun følte sig stødt af en kommentar fra Lykketoft under en frokost i Folketinget.

På Twitter skrev hun, at Lykketoft overfusede hende:

- Hvis I indgår den aftale, slår jeg jer ihjel, sagde han til mig om forhandlingerne om sundhedsreformen, mens jeg sad alene og spiste frokost, skrev hun.

Det fik Mogens Lykketoft til at svare på Twitter, at det var ment som en munter bemærkning.

- Det var da helt utroligt, så alvorligt en munter bemærkning er blevet taget ned. Den eneste trussel mod Alternativet er vælgernes reaktion, hvis I holder Lars Løkkes sundhedsreform i live og lukker folkestyret i regionerne, skrev Lykketoft.

Pernille Schnoor er ærgerlig over sagens afgørelse.

- Klagen går principielt på, at man skal kunne spise sin frokost uden at få skældud. Jeg ønsker en debat om, at der skal være nogle rum på Christiansborg, hvor man kan være i fred, for eksempel i forbindelse med svære forhandlinger. Men den del har præsidiet åbenbart ikke beskæftiget sig med, siger Pernille Schnoor til B.T.

/ritzau/