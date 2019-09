»Hvis han spørger, så vil jeg svare.«

Sådan lyder det fra en tydeligt lykkelig Uffe Ellemann-Jensen, efter hans søn Jakob Ellemann-Jensen lørdag blev valgt som ny formand i Venstre.

Venstre-legenden var meget glad og smilede, da han sammen med sin hustru kunne se Jakob Ellemann-Jensen vinde uden modkandidat, og straks få stor hyldest af de 850 delegerede Venstre-folk i Herning.

Han har godt nok det princip, at fædre og gamle formænd skal ses, men ikke høres. Men det princip, behøver han ikke lige holde helt fast i over for sin egen søn.

Han svarer nemlig meget klart 'ja', da B.T.s udsendte direkte spørger ham, om han vil hjælpe Jakob Ellemann-Jensen, hvis han spørger om det.

»Ja, ja. Det gør han vel også en gang imellem,« siger Uffe Ellemann-Jensen med stort smil.

Hvad synes du, han skal gøre som formand?

»Det vil jeg holde for mig selv,« lyder det fra den mangeårige Venstre-formand og tidligere udenrigsminister.

Når Uffe Ellemann-Jensen nu siger, at han er klar til at rådgive sin søn, hvis han har spørgsmål, hænger det også sammen med, at han ved, hvor hårdt det kan være som formand.

»Som far er jeg lidt bekymret, fordi det er en meget hård post. Til tider kan det også være en meget ensom post. Der kræves det, at man har hjemmefronten i orden, og det har han heldigvis,« siger Uffe Ellemann-Jensen til B.T.