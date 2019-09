Folketinget åbner officielt først den 1. oktober, men alligevel har sommeren budt på masser af politisk drama i det danske land.

I Venstre har der nemlig udspillet sig et sandt formandsopgør, som har fået flere fra baglandet til at kritisere de dramatiske scener og melde sig ud af partiet.

Og nu kommer regningen også fra vælgerne.

I hvert fald hvis man skal tro den meningsmåling fra YouGov, som B.T. har fået foretaget.

Her står Venstre til 20,7 procent sammenlignet med 23,4 procent ved valget – en massiv tilbagegang på 2,7 procentpoint.

Men det er ikke overraskende, hvis man spørger en af landets politiske nørder.

»Det overrasker mig ikke det mindste. Hvis der er noget, som vælgerne ikke kan lide, så er det personfnidder, og det er lige netop det, som det har handlet om i Venstre. Det har ikke handlet om politik,« siger politisk kommentator fra Altinget Erik Holstein.

De seneste snart to måneder har været særdeles tumultariske i Venstre, og det hele kulminerede den sidste dag i august på Comwell Hotel Kellers Park ved Vejle.

Meningsmåling foretaget af YouGov for B.T. Vis mere Meningsmåling foretaget af YouGov for B.T.

På et hovedbestyrelsesmøde trak Lars Løkke Rasmussen sig som formand, før Kristian Jensen kort tid efter kom ud til den fremmødte presse og fortalte, at han også trak sig som næstformand, mens han kæmpede med at holde tårerne tilbage.

Og ifølge Erik Holstein skal Venstre – i hvert fald med tanke på meningsmålingerne – være glade for, at de to kamphaner lagde boksehandskerne på hylden den dag.

»Hvis de ikke havde trukket sig tilbage og var blevet ved med at bekæmpe hinanden, så havde det været meget værre med vælgerflugten. Det er jeg sikker på,« siger den politiske kommentator om nedgangen på 2,7 procentpoint.

Men i det sekund, at Løkke/Jensen-kapitlet blev afsluttet, begyndte et nyt, og det kan også skabe en mindre vælgerflugt. For hvem skal være formand og næstformand i Venstre nu?

Meget skal gå galt, hvis Jakob Ellemann-Jensen ikke bliver udnævnt som formand ved partiets ekstraordinære landsmøde den 21. september, men mere spændende bliver det med næstformandsposten.

Her står Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg over for hinanden i en direkte duel, og der kan udfaldet også sagtens give vælgertilslutningen et skub i én retning.

»Hvis taberen ikke rigtigt accepterer nederlaget, og der skabes en ny fløjkrig i partiet, så kan det have en negativ effekt,« siger Erik Holstein og fortsætter:

»Og så er der selvfølgelig Inger Støjberg. Hun dækker en meget vigtig flanke, så hvis hun taber, er der en stor risiko for, at man kommer til at bløde til Dansk Folkeparti.«

Den maksimale statiske usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,9 %, men i Venstres tilfælde er den +/- 2,3 %.