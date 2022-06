Lyt til artiklen

Statsminister Mette Frederiksen har fået en del kritik, efter at hun grundlovsdag åbnede op for en række visioner om, at hun godt kunne se Socialdemokratiet som en del af en regering med ikke bare Radikale Venstre og SF, men også Venstre og De Konservative.

Ideen blev straks skudt ned af Venstre og De Konservative, som slet ikke kunne se sig selv i sådan en konstellation. Mette Frederiksen blev også beskyldt for udelukkende at lancere den tanke, fordi hun forventer kritik af Minkkommissionen og herefter igen vil blive mål for kritik om, at både statsministeren og regeringen er for magtfuldkomne.

B.T. har derfor spurgt Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, hvordan Venstre, De Konservative og Socialdemokratiet skulle nå til enighed på nogle områder, hvor de er uenige, så de kunne danne regering sammen.

Men Stoklund kan eller vil ikke nævne et eneste eksempel.

»Vi vil gerne fortsætte som en socialdemokratisk mindretalsregering, men statsministeren har givet bolden op til debat, om ikke det er værd at overveje, om der er grundlag for en regering hen over midten,« siger Rasmus Stoklund.

Venstre står fast på deres skattestop, som de har haft siden Anders Fogh Rasmussens tid. I har hævet skatterne 42 gange. Går I med til et skattestop, eller skal Venstre rykke sig?

»Man kan finde alle mulige politik-områder, hvor vi er uenige. Man kan også finde nogle, hvor vi er enige. Jeg kommer ikke til at gå ind i en gennemgang af alle mulige politikområder.«

Statsminister Mette Frederiksen vil gerne se på, hvordan Socialdemokratiet kan danne regering med Venstre og De Konservative. Men Socialdemokratiet kan ikke nævne et politikområde, hvor de kan forklare, hvordan partierne kan overkomme deres uenigheder. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Statsminister Mette Frederiksen vil gerne se på, hvordan Socialdemokratiet kan danne regering med Venstre og De Konservative. Men Socialdemokratiet kan ikke nævne et politikområde, hvor de kan forklare, hvordan partierne kan overkomme deres uenigheder. Foto: Ida Marie Odgaard

Men hvis I ikke vil gå ind i det, hvordan skal det så lade sig gøre?

»Det vil vi, hvis det kommer dertil, hvor der skal sammensættes et nyt folketing. Lige nu går vi til valg på, at regeringen fortsætter, men vi ville gerne starte en debat om det. Det ville være et nybrud i dansk politik, som ikke er set siden 70erne.«

Men kommer I så til at være med på et skattestop og være i en regering, der slet ikke hæver skatterne?

»Vi kommer slet ikke med nogen politiske udmeldinger til et regeringsgrundlag, før de ting bliver aktuelle.«

Men det er jo en betingelse for, at I overhovedet kan lave en regering med Venstre?

»Men vi kommer ikke med et regeringsgrundlag i spalterne frem mod næste valg.«

Okay. Så er der Arne-pensionen, som Venstre og De Konservative vil afskaffe. Kommer det til at ske, hvis I går i regering sammen?

»Igen, uanset hvilket politikområde som du spørger til, så kommer vi ikke til at tage forskud på de forhandlinger i medierne. Det sker i et fortroligt rum med de andre partier.«

Jeg skulle lige til at spørge til gymnasieaftalen, men det er vel bare samme svar så?

»Ja.«

For den vil Venstre jo under ingen omstændigheder acceptere?

Rasmus Stoklund, politisk ordfører for Socialdemokratiet, vil ikke nævne et politisk område, hvor han tror, regeringen kan overvinde deres uenigheder med Venstre og De Konservative for at danne regering. Foto: Emil Helms Vis mere Rasmus Stoklund, politisk ordfører for Socialdemokratiet, vil ikke nævne et politisk område, hvor han tror, regeringen kan overvinde deres uenigheder med Venstre og De Konservative for at danne regering. Foto: Emil Helms

»Det er samme svar, uanset hvilket partiområde som du spørger til. Det er en forhandling mellem de politiske partier, så vi kommer ikke til at lægge os fast på noget inden da.«

Er der noget som helst område, hvor I er uenige, og hvor du kan se, at I kan nå til enighed? Du behøver ikke engang sige hvad?

»Vi har indgået cirka 300 politiske aftaler, og i ni ud af ti af dem er der et blåt parti med. Jeg synes, at vi har vist, at vi kan navigere i det her.«

Du sagde lige, at I ikke vil lægge jer fast på noget. Betyder det så, at Arne-pensionen ikke er et ultimativt krav fra jeres side?

»Jamen, selve præmissen om, at vi skal deltage i en regeringsforhandling, inden valget har fundet sted, den synes jeg er forkert. Vi prøver at lægge op til en fordomsfri debat om, hvorvidt vi kan tænke i de her baner. Det bliver kortsluttet, hvis vi stiller ultimative krav op.«

Der er mange, der siger, at sådan et regeringssamarbejde mellem jer og Venstre eller De Konservative aldrig vil blive til noget, og det ved I også godt. Hånden på hjertet, er det ikke også rigtigt nok?

»Jeg ved ikke, om det her nogensinde bliver til noget. Men det er relevant at overveje. Jeg synes, at den måde, som vi har håndteret corona på i fællesskab, og den måde, vi har håndteret krigen på i fællesskab, viser, at vi er gode til at samarbejde på tværs af rød og blå blok,« siger Rasmus Stoklund.

Mette Frederiksen er under pres for at danne regering med andre partier, da partiformanden for Radikale Venstre i januar meldte ud, at Radikale Venstre ikke kommer til at lægge mandater til en ren socialdemokratisk regering efter næste valg.