Inden coronakrisen var det Sundhedsstyrelsen, der afgjorde, hvilke sygdomme der var så farlige, at regeringen måtte indføre indgreb.

En midlertidig lov har dog siden marts ladet det være regeringens beslutning. Og magten ser nu ud til at blive flyttet permanent.

I et lovforslag lægges der nemlig op til, at Folketinget kan beslutte, om en sygdom anses som "samfundskritisk". Det skriver Jyllands-Posten.

Når en sygdom får det stempel, betyder det, at hele paletten af restriktioner i loven kan komme i spil, herunder forsamlingsforbud.

Over for avisen vurderer Kristian Lauta, der er juraprofessor ved Københavns Universitet, at Sundhedsstyrelsen rolle er "skrevet ud".

- Jeg kunne ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt godt ønske mig en stærkere rolle til den faglige ekspertise, siger han.

Hverken Sundhedsstyrelsen eller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har over for Jyllands-Posten ønsket at kommentere historien.

Artiklen opdateres...