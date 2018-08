Flere patienter skal behandles hjemme og i nærmiljøet. Det kommer som et led i den kommende sundhedsreform.

København. Fremover skal flere patienter behandles derhjemme eller i deres nærmiljø.

Det skal ske med støtte fra praktiserende læge, den kommunale sundhedstjeneste og digitale løsninger.

Det skriver Berlingske.

Patienter kan komme i kontakt med læger og sygeplejersker gennem video og internet, og dermed hjælpes til at klare behandlingen selv.

Det bekymrer Danske Patienter, der frygter, at en del patienter vil blive ladt i stikken.

Direktøren i Danske Patienter, Morten Freil, vurderer, at det er en stor risiko at løbe.

- Det vil skabe utryghed, og der vil være patienter, som bliver tabt, siger Morten Freil til Berlingske.

Intentionen, om at mere behandling skal ske i patientens eget hjem og hos praktiserende læger, er ifølge Freil god.

Men der er risiko for, at patienter, der vil have bedst af at blive behandlet og fulgt på sygehuset, også bliver omfattet af hjemmebehandlingen, påpeger direktøren.

Om ikke andet er hjemmebehandlingen et af hovedmålene med en ny lov om "nærhedsfinansiering", der ifølge Berlingske bliver et centralt element i en kommende stor sundhedsreform.

Der etableres ifølge lovforslaget en statslig pulje på 1,5 milliarder kroner.

For at få del i puljen, skal regionerne leve op til an række kriterier, som regeringen opstiller.

Blandt andet skal antallet af forløb per patient reduceres, ligesom at regionerne skal nedbringe antallet af genindlæggelser og lave flere "virtuelle forløb".

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at det kan gavne mange patienter at blive behandlet i kendte omgivelser.

Hvilke grupper af patienter der kan flyttes ud fra hospitalerne, uden at kvaliteten forringes, er Sundhedsstyrelsen ved at se på, påpeger hun over for avisen.

/ritzau/