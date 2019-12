Folketinget vedtager lovændring, så den thailandske pige Mint og 82 andre børn kan få familiesammenføring.

Et enigt Folketing har stemt for at ændre udlændingeloven, så det bliver lettere for børn af udlændinge, hvis ene forælder bor i Danmark, at opnå familiesammenføring.

Det betyder, at mindst 83 udenlandske, som alle har fået nej til at blive familiesammenført med deres mor eller far i Danmark, med ændringen kan få de lov at ansøge igen.

Der var ingen stemmer imod.

Loven kommer til at virke med tilbagevirkende kraft, så den også omfatter den thailandske pige Atcharapan "Mint" Yuangyai, som for godt et år siden blev tvunget til at forlade Danmark.

Under stor mediebevågenhed blev den dengang 13-årige pige udvist, fordi hun ikke levede op til kravene for familiesammenføring. Hun taler dansk og gik i en dansk skole.

Forslaget gør op med det hidtidige krav om, at børn som Mint skal integrationsvurderes ud fra nogle faste kriterier for at sikre, at de kan fungere i Danmark.

Fremover vil børnene i stedet som udgangspunkt få lov til familiesammenføring, hvis forælderen i Danmark søger om det, inden for tre måneder efter at han eller hun selv har fået sin opholdstilladelse.

- Det er en stor dag, den sunde fornuft har sejret, sagde De Radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg, fra Folketingets talerstol, inden loven blev vedtaget.

Den i dag 14-årige Mint er i øjeblikket i Danmark, fordi hun har fået tildelt et turistvisum, som gælder fra 12. oktober til og med 18. januar.

/ritzau/