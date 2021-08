De færreste i den brede offentlighed kendte hende, før Morten Østergaard på en regnfuld oktoberdag stillede sig frem foran pressen og fortalte:

»Det var min hånd, hun fjernede fra sit lår for næsten et årti siden.«

'Kvinden med låret' er De Radikales Lotte Rod. Og i et interview med Femina taler hun nu ud om den sexismesag, der førte til Morten Østergaards fald.

Sagen om 'en hånd på et lår for ti år siden' blev den første store MeToo-sag i dansk politik. Og selvom Lotte Rod ikke fortryder, at hun stod frem, mener hun i dag, at fortællingen om 'låret' kørte helt af sporet.

Morten Østergaard meddelte fredag på Facebook, at der har været tre sager om sexchikane hos De Radikale, hvor kvinder har været udsat for uønsket seksuel kontakt fra Morten Østergaard

»Det med låret er latterligt. Det er jo lige meget, hvad han forsøgte på. Det var omstændighederne. Jeg var hende det unge talent fra Sønderjylland, der var ved at kæmpe mig til en plads i Folketinget. Jeg var helt ny og den yngste, og mens jeg prøver at finde mine ben i det, forsøger chefen sig lige,« siger hun til Femina.

»Det gjorde, at jeg i alle de år, han var min chef, ikke havde tillid til ham eller respekt for ham, og det har været et tab for mig, fordi det betyder noget for mig, hvordan jeg har det sammen med de mennesker, jeg arbejder med,« fortsætter hun.

I virkeligheden var det slet ikke meningen, at Lotte Rod skulle fælde sin partileder, da en journalist fra DR Syd nogle dage inden det famøse krisemøde i partiet ringede for at høre til sexisme.

Men alligevel gik det sådan.

Som B.T. tidligere har beskrevet, benægtede Morten Østergaard først på krisemødet, at det var ham, der havde krænket Lotte Rod i 2011.

Men Lotte Rod kaldte hans forklaring for bluff over for hele folketingsgruppen.

»Her var jeg igen fanget i et valg om, hvorvidt jeg ville dække over det eller sige det, som det var. Og der vælger jeg at sige, at han lyver,« siger hun i dag til Femina.

Efterfølgende blev 36-årige Lotte Rod bestormet med beskeder – både af den støttende slags fra venner og familie. Men også af den bebrejdende slags fra kvinder på hendes egen mors alder, der mente, at hun var for tyndhudet, og at hun skulle 'tage sig sammen', forklarer hun til Femina.

Lotte Rod efter at De Radikale har holdt gruppemøde efter flere dagens tumlen rundt med Lotte Rods krænkelsessag, i den Sorte Diamant i København, onsdag den 7. oktober 2020.En syndflod af kritik ramte Lotte Rod, efter at hendes opråb om overgreb endte med Morten Østergaards farvel. I Danmark får manden tit sympatien, siger forsker. Det skriver Ritzau, torsdag den 8. oktober 2020..

Men få dage efter kom det frem, at hånden på Lotte Rods lår langtfra var den eneste krænkelse i Morten Østergaards politiske karriere.

Blandt andet har B.T. afsløret, hvordan Morten Østergaard under en partifest i 2016 var ualmindelig offensiv over for en praktikant. Det, der startede med en dans, udviklede sig til, at Østergaard tog praktikanten på ballerne, ligesom han gentagne gange hev i hendes trusser og bh gennem hendes kjole.

Siden Lotte Rod stod frem med sine oplevelser, har 'selvransagelse' været den store overskrift hos De Radikale.

Som flere andre partier har De Radikale gennemført en sexismeundersøgelse, lavet en ny samværspolitik og oprettet en uafhængig advokatordning, hvor medlemmer kan henvende sig om krænkende oplevelser.