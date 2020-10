De Radikales Lotte Rod stemte onsdag på Martin Lidegaard som ny politisk leder for partiet.

De fire stemmer på Martin Lidegaard er altså ud over ham selv Marianne Jelved, Jens Rohde og Lotte Rod.

'Sofie har været god for mig hele vejen. Sofie er én, man kan stole på. Hun er en stærk leder af vores parti, og jeg glæder mig til at lave politik sammen med hende. I går stemte jeg på Martin, fordi jeg gerne ville have givet hans politiske tanker en chance,' skriver Lotte Rod på Facebook og tilføjer:



'Sådan blev det ikke, og nu er jeg fuldt bag Sofie og vil gøre alt, hvad jeg kan, for at spille hende god.'

Det var Lotte Rod, der satte gang i sagen, som i sidste ende førte til Morten Østergaards fald.

I midten af september fortalte Rod, at hun var blevet befamlet i sin tid i Det Radikale Venstre.

Ved onsdagens krisemøde tog mødet en dramatisk vending, da navnet på krænkeren endelig kom frem.

Martin Lidegaard bad ifølge B.T.s kilder fra mødet om ordet og sagde ligeud, at Morten Østergaard var krænkeren.

Jeg anbefalede Martin Lidegaard som politisk leder Marianne Jelved



Kort efter brød Lotte Rod grædende ind og sagde, at ledelsen – Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen – løj, når den påstod ikke at være inhabil.



Lige dér kunne man, beretter en deltager i mødet, 'høre en knappenål falde til gulvet'. Og da måtte en forstenet Morten Østergaard se sin politiske skæbne beseglet.



Derefter begyndte De Radikales folketingsmedlemmer at debattere, hvem der skulle efterfølge Morten Østergaard som politisk leder – Sofie Carsten Nielsen eller Martin Lidegaard.

Førstnævnte vandt den hemmelige afstemning med 12 stemmer mod fire.

Blandt de fire stemmer på taberen af valget var det radikale ikon Marianne Jelved:

»Jeg anbefalede Martin Lidegaard som politisk leder,« sagde hun onsdag aften til B.T. og tilføjede:

»Fordi jeg vil bidrage til en mindre konfrontatorisk holdning i partiet i forhold til andre partier.«

Martin Lidegaard fortalte på mødet, at han var fortaler for en mere dialogsøgende og midtsøgende kurs.

Sofie Carsten Nielsen ville derimod beholde den nuværende politiske linje. Hun lagde heller ikke skjul på, at der var kampvalg i de dramatiske timer på Den Sorte Diamant.

»Jeg har meget stor forståelse for, at Martin lige har brug for at trække vejret,« sagde hun, da hun for første gang udtalte sig som politisk leder.