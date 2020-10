Lotte Rod skriver på Facebook, at Morten Østergaard har sagt undskyld til hende efter krænkelsessag.

Lotte Rod (R), der fortalte om en krænkelse, der nu har ført til Morten Østergaards afgang som politisk leder for De Radikale, er ked af, at det er nået dertil, skriver hun på Facebook.

- Det var ikke min mening. Det vigtige for mig er, at vi får en kulturændring. Ikke kun i mit parti - men i alle partier og alle andre steder, skriver hun på Facebook.

Facebook-opslaget kommer i kølvandet på, at Morten Østergaard har trukket sig som politisk leder for De Radikale.

Afgangen sker på baggrund af en sag, hvor Morten Østergaard for cirka ti år siden lagde en hånd på Lotte Rods lår mod hendes vilje.

Den 16. september skrev Lotte Rod i et Facebook-opslag, at hun er blevet taget på både i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre.

- Jeg har fjernet hænder fra mine lår, og jeg kan nævne flere eksempler på upassende berøringer, uddybede hun til DR.

Morten Østergaard trådte onsdag frem foran en lang række ventende journalister efter et seks en halv times langt møde med partifæller i Den Sorte Diamant i København.

Her fortalte han, at hånden på Lotte Rods lår var hans.

- Jeg har svigtet min gruppes tillid. Jeg har svigtet mit parti og dermed også offentligheden, fordi jeg ikke havde modet til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men at jeg også er nødt til at være åben om, at det var mig, siger Morten Østergaard.

Herefter meddelte han nyheden om sin afgang og sagde, at Sofie Carsten Nielsen træder i stedet for ham som politisk leder hos De Radikale. Hun har hidtil været næstformand og politisk ordfører.

Morten Østergaard afløste Margrethe Vestager som politisk leder i 2014.

/ritzau/