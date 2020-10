Lotte Rod melder sig endnu engang ind i sexisme-debatten. Denne gang på Facebook, hvor hun melder klart og tydeligt ud, at det ikke handler om 'hånden på låret', og at vi ikke skal udskamme alle mænd.

Det var ellers netop fortællingen om hånden på Lotte Rods lår, der var med til at starte en kæmpe sandhedsbølge om sexisme i Det Radikale Venstre.

Den 16. september afslørede hun selv over for offentligheden, at hun var blevet krænket af et medlem af partiet. Det viste sig at være den tidligere partiformand Morten Østergaard, der havde lagt en hånd på hendes lår for knap et årti siden.

En sag, der fik voldsomt meget opmærksomhed. Men nu lyder det altså fra Lotte Rod, at 'Vi skal stoppe med at tale om hånd på lår'.

Lotte Rod tager ifølge sit Facebook-opslag sagen op igen, fordi hun gerne vil stille spørgsmål ved, hvad vi egentlig skal bruge sexismedebatten til. Hun skriver på Facebook:

'Jeg vil gerne sige tydeligt, hvor jeg vil hen, og hvor vi IKKE skal hen.'

Ifølge Lotte Rod er debatten, der handler om magt- og krænkelseskultur, fuldstændig berettiget. Hun skriver for eksempel:

'Når en politiker (eller chef) tager på én, tager han magten fra dig: Enten finder du dig i befamlingerne, og det er der ingen, der skal. Og ellers siger du fra, holder dig væk – og mister dermed indflydelse. Det er problemet.'

Men der er ifølge Lotte Rod også mange ting, sexismedebatten ikke skal bruges til:

'Det skal ikke blive sådan, at man(d) ikke kan joke eller hygge sig. Det skal ikke være sådan, vi holder op med at diskutere politik over et par øl eller danser med hinanden. Vi skal bare have nogle retningslinjer i politik på linje med dem, som mange private virksomheder har haft i årevis.' Skriver hun på Facebook.

Lotte Rod mener for eksempel, at sexismedebatten går skævt, når der lige nu er fokus på Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen.

Han er lige nu hovedperson i sin egen fortælling om, at han som 20-årig havde sex med en 15-årig tidligere elev.

Hvorfor netop denne sag er uberettiget, uddyber Lotte Rod ikke, men hun hentyder til, at han er en af de mænd, der ikke skal udskammes.

Derimod mener hun, at fokusset, der lige nu er på Konservatives Orla Østerby, der har krænket partifællen Brigitte Klintskov Jerkel, er helt berettiget.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Lotte Rod torsdag aften, men hun har ikke svaret på vores henvendelse.