Det radikale folketingsmedlem Lotte Rod skriver på Facebook, at den detroniserede leder Morten Østergaard talte direkte usandt over for den radikale folketingsgruppe.

Morten Østergaard trak sig onsdag aften fra posten som politisk leder på grund af en krænkelsessag, hvor han for omkring ti år siden lagde en hånd på låret af netop Lotte Rod.

- Jeg vil gerne sige noget til jer mænd, der lige nu tænker: Skal man virkelig fyres for at have taget på nogen for længe siden? Nej, det skal man ikke. Man skal give en undskyldning og tage kulturændringen på sig. Det gjorde Morten, skriver Lotte Rod i opslaget.

- Vi talte ud, og jeg tilgav ham. Jeg ville ønske, det var sluttet med det.

- I går løj Morten for folketingsgruppen. Han ikke bare fortiede ting - han talte direkte usandt. Og det går ikke. En folketingsgruppe er nødt til at kunne have tillid til sin formand. Det var løgnen, der fældede Morten, skriver hun.

