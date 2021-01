Kun Stephanie Lose (V) har meldt sig som kandidat til posten som Venstres næstformand.

Det skriver TV 2.

Ifølge TV 2 udløb fristen for at melde sig søndag. Det fremgår af en mail fra Venstre til alle partiets medlemmer, som mediet er i besiddelse af.

Lose afløser Inger Støjberg (V), der valgte at trække sig som næstformand 29. december. Blandt andre på opfordring af Venstre-formand Jakob-Ellemann-Jensen.

Parløbet mellem Ellemann-Jensen og Støjberg fungerede ifølge Ellemann-Jensen ikke længere. Blandt andet har Ellemann-Jensen kaldt Støjberg for illoyal.

Lose er i dag både formand for Region Syddanmark og Danske Regioner. Hun meldte sig som kandidat 7. januar. Som den første. Og altså den sidste.

- Jeg stiller op, fordi jeg tror, jeg kan bidrage til at udvikle Venstres organisation og politik.

- Og jeg tror, det vil være rigtig godt for Venstre at have en næstformand, der har sin base uden for Christiansborg, sagde Lose, som understregede, at hun vil genopstille til regionsrådsvalget i november.

I årevis har både formand og næstformand ellers haft deres daglige gang i Folketinget. Men Lose ønsker en ny tilgang til posten.

Hun vil lade det være op til formanden og folketingsgruppen at tegne den politiske linje i medierne. Her har Støjberg og Ellemann-Jensen flere gange været uenige.

Lose vælges officielt søndag på et ekstraordinært landsmøde.

/ritzau/