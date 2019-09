Stephanie Lose har hænderne fulde i Region Syddanmark og i Danske Regioner og vil ikke være ny næstformand.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), er flere gange blevet nævnt som en oplagt kandidat til næstformandsposten i Venstre.

Men på Facebook skriver hun søndag eftermiddag, at hun ikke stiller op til posten som ny næstformand.

- Jeg kan se af min indbakke, min telefon og en lang række nyhedssites, at der bliver spekuleret massivt i, om jeg vil stille op som næstformand for Venstre, skriver hun.

- Det er imidlertid ikke en post, jeg stiller op til. Jeg har hænderne fulde i Region Syddanmark og Danske Regioner og brænder for mit arbejde i og for regionerne.

Hendes fornemmelse er, at når flere i baglandet har opfordret hende til at stille op, er det fordi, der er et ønske om tættere sammenhæng mellem netop baglandet og Christiansborg.

- Det vil jeg gerne være med til at skabe - næstformandspost eller ej - og hvis en ny ledelse af Venstre på nogen måde kan bruge mig til det, så stiller jeg mig meget gerne til rådighed med alle mine tanker og idéer om det, skriver hun.

I samme facebookopslag skriver hun, at politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen vil være den rigtige til at overtage formandsposten.

/ritzau/