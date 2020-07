Tidligere minister og førstedame Lone Dybkjær er død.

Her kan du se en billedkavalkade over hendes liv.

Poul Nyrup Rasmussen og Lone Dybkjær overraskede pressen med nyheden om, at de i al hemmelighed var blevet gift. Foto: KELD NAVNTOFT Vis mere Poul Nyrup Rasmussen og Lone Dybkjær overraskede pressen med nyheden om, at de i al hemmelighed var blevet gift. Foto: KELD NAVNTOFT

27 års kærligt samvær nåede Lone Dybkjær at få med sin Poul. Her er parret fotograferet ved Poul Nyrup Rasmussens 70 års fødselsdag. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere 27 års kærligt samvær nåede Lone Dybkjær at få med sin Poul. Her er parret fotograferet ved Poul Nyrup Rasmussens 70 års fødselsdag. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Lone Dybkjær i rollen som førstedame. Her byder hun Bill Clinton velkommen til Marienborg. Foto: CLAUS BJØRN LARSEN Vis mere Lone Dybkjær i rollen som førstedame. Her byder hun Bill Clinton velkommen til Marienborg. Foto: CLAUS BJØRN LARSEN

Arkivfoto af Lone Dybkjær med barnebarnet Nikoline. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Arkivfoto af Lone Dybkjær med barnebarnet Nikoline. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Lone Dybkjær græd af glæde, da hun i 1994 blev valgt til EU-parlamentet. Foto: THOMAS SJØRUP Vis mere Lone Dybkjær græd af glæde, da hun i 1994 blev valgt til EU-parlamentet. Foto: THOMAS SJØRUP

Lone Dybkjær og Poul Nyrup Rasmussen til Gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Lone Dybkjær og Poul Nyrup Rasmussen til Gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag. Foto: Thomas Lekfeldt

Sommerhuset i Liseleje har altid været et fristed for Lone Dybkjær. Her tager hun en tur med trillebøren. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Sommerhuset i Liseleje har altid været et fristed for Lone Dybkjær. Her tager hun en tur med trillebøren. Foto: Jørgen Jessen

Da Lone Dybkjær i anledning af den internationale KOL-dag i 2004 besøgte lungemedicinsk ambulatorium på Hvidovre Hospital, havde hun ingen ide om, at hendes egne lunger senere skulle blive voldsomt skadet på grund af kræft. Foto: Kristian Juul Pedersen Vis mere Da Lone Dybkjær i anledning af den internationale KOL-dag i 2004 besøgte lungemedicinsk ambulatorium på Hvidovre Hospital, havde hun ingen ide om, at hendes egne lunger senere skulle blive voldsomt skadet på grund af kræft. Foto: Kristian Juul Pedersen

Lone Dybkjær får sig et godt grin med De Radikales daværende formand Margrethe Vestager. Foto: Keld Navntoft Vis mere Lone Dybkjær får sig et godt grin med De Radikales daværende formand Margrethe Vestager. Foto: Keld Navntoft

Niels Helveg Petersen og Lone Dybkjær ved Folketingsvalget i 2011. Foto: Keld Navntoft Vis mere Niels Helveg Petersen og Lone Dybkjær ved Folketingsvalget i 2011. Foto: Keld Navntoft

Lone Dybkjær fotograferet på sin 60 års fødselsdag sammen med de to døtre Lotte og Mette samt sidstnævntes kæreste Thomas. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Lone Dybkjær fotograferet på sin 60 års fødselsdag sammen med de to døtre Lotte og Mette samt sidstnævntes kæreste Thomas. Foto: BENT MIDSTRUP

Som førstedame rejste Lone Dybkjær verden rundt med Poul Nyrup Rasmussen. Her er parret i Kina. Foto: KELD NAVNTOFT Vis mere Som førstedame rejste Lone Dybkjær verden rundt med Poul Nyrup Rasmussen. Her er parret i Kina. Foto: KELD NAVNTOFT

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen og Lone Dybkjær i stiv modvind ved Kap det Gode Håb i Sydafrika i 1998. Foto: KELD NAVNTOFT Vis mere Statsminister Poul Nyrup Rasmussen og Lone Dybkjær i stiv modvind ved Kap det Gode Håb i Sydafrika i 1998. Foto: KELD NAVNTOFT

Lone Dybkjær anno 1974, hvor hun året forinden var blevet valgt ind i Folketinget. Foto: Leif Nyholm Vis mere Lone Dybkjær anno 1974, hvor hun året forinden var blevet valgt ind i Folketinget. Foto: Leif Nyholm

'Jamen Poul altså...' Lone Dybkjær retter på sin mands sløjfe på vej til gallamiddag. Foto: JAN JØRGENSEN Vis mere 'Jamen Poul altså...' Lone Dybkjær retter på sin mands sløjfe på vej til gallamiddag. Foto: JAN JØRGENSEN

En alvorlig Lone Dybkjær i Folketingssalen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere En alvorlig Lone Dybkjær i Folketingssalen. Foto: Bax Lindhardt