Den tidligere miljøminister døde, kort tid efter hun fyldte 80 år. Tirsdag siger familie og venner farvel.

Den nære familie, venner og politiske kolleger ankommer tirsdag til Holmens Kirke i København for at sige farvel til Lone Dybkjær.

Hun var i løbet af sit liv blandt andet miljøminister og medlem af Europa-Parlamentet for De Radikale.

Hendes mand gennem mere end 25 år, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S), var en af de første til at ankomme til kirken.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ankommer også kort før klokken 13.00. Hun skal senere holde tale ved en mindehøjtidelighed på Christiansborg.

Andre deltagere ved bisættelsen er blandt andre De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, og finansminister Nicolai Wammen (S) og en række af regeringens ministre.

Lone Dybkjær døde mandag i sidste uge efter længere tids kræftsygdom. Hun var netop fyldt 80 år.

Til Ekstra Bladet har Lone Dybkjær fortalt, at hun for længe siden har sørget for det praktiske i forbindelse med gravstedet på Holmens Kirkegård. Her er hendes datter Lotte og hendes tidligere mand Ib også begravet.

Lone Dybkjær sad i Folketinget i sammenlagt 25 år for De Radikale og nåede at sætte et tungt aftryk i det politiske landskab.

Da hun blev gift med den daværende socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup i 1994, skiftede hun dansk politik ud med europæisk.

Hun sad to perioder i EU-Parlamentet og var De Radikales første medlem af parlamentet.

Bisættelsen finder sted klokken 13.00.

