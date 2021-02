For at sikre en mere klimavenlig energiforsyning vil regeringen føre gasledning til Lolland-Falster.

Der skal være bedre adgang til gas på Lolland-Falster, og derfor vil regeringen bede det statslige selskab, Energinet, om at anlægge en 115 kilometer lang gasledning fra Sydsjælland gennem Falster og til Nakskov på Lolland.

Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Dette er en meget stor investering, som er nødvendig for at hjælpe Lolland-Falster. Det handler om at beskytte truede arbejdspladser og om at sikre grøn omstilling i alle dele af Danmark.

- Den nye gasledning vil allerede ved etableringen give store CO2-besparelser, og på sigt bliver det en helt CO2-neutral løsning, når vi får nok biogas, skriver klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i meddelelsen.

Prisen for at føre ledningen bliver lige under 800 millioner kroner, og den skal efter planen være færdig i 2024.

Gas er betydelig mere klimavenligt som energikilde end eksempelvis olie eller kul. Og Lolland-Falster er for nuværende et af de eneste områder i Danmark, hvor industri og beboelse ikke har adgang til gas.

Ifølge ministeriet er gasledningen vigtig ikke mindst for Nordic Sugar - tidligere Danisco og før det De Danske Sukkerfabrikker - der har større produktionsanlæg i Nykøbing Falster og Nakskov.

- Hvis sukkerproduktionen i Danmark ikke får hjælp til at omstille sig, er vurderingen, at den ville flytte til et andet sted i verden. Det ville ikke være bedre for klimaet, og det ville være katastrofalt for Lolland-Falster, skriver Dan Jørgensen.

Sukkerproduktion er ganske energikrævende, og Nordic Sugar er ifølge ministeriet Danmarks næststørste CO2-udleder med markant 162.000 ton i 2019 - svarende vil over 60.000 personbilers årlige udledning.

Det kan mindskes med omkring en tredjedel ved at omlægge til gas.

Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget vedtaget en klimalov, der binder regeringen til at mindske Danmarks samlede udledning af CO2 med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet fra 1990.

