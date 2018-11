Lolland Kommune har i mange år modtaget langt flere kontanthjælpsmodtagere, end der er flyttet fra kommunen.

En rigtig god regelændring, som skal være med til at sætte en stopper for en meget uheldig og spekulativ praksis.

Det er den umiddelbare reaktion fra Lolland Kommunes borgmester, Holger Schou Rasmussen (S), efter at et flertal i Folketinget fredag har besluttet at ændre reglerne om flyttehjælp.

- Jeg er umiddelbart meget positiv over for den konstruktion, der siger, at det nu er os som tilflytterkommune, der skal godkende og give den flyttehjælp, der skal til, for dem, der skal krydse kommunegrænser.

- Det skal stadig være muligt at flytte. Men nu bliver det meget mere transparent i forhold til, hvilke borgere der flytter over kommunegrænsen, hvorfor de gør det, og hvilke behov de har, siger han.

Lolland Kommune har i lighed med andre kommuner i landets yderområder set mange flere mennesker på overførselsindkomster flytte til kommunen, end der er flyttet ud af kommunen.

Fænomenet, der af nogle betegnes som social eksport, har belastet kommunens budget markant.

Lolland Kommune har de seneste år ytret markant kritik af det hidtidige regelsæt.

Kommunen har anklaget blandt andet Københavns Kommune og andre kommuner i hovedstadsområdet for at rådgive mennesker på overførselsindkomster til at flytte til Lolland. Og give dem penge med i flyttetilskud.

- Vi har oplevet rigtig mange mennesker, der har brug for hjælp, flytte til Lolland i de seneste mange år. Ikke bare i nogle år, men i årtier.

- Det betyder en ekstraordinær udfordring, og det betyder også noget for hele udligningsdiskussionen, siger Holger Schou Rasmussen med henvisning til tilskuds- og udligningssystemet.

Borgmesteren siger, at Lolland Kommune i de seneste 20-30 år næsten hvert år har haft en nettotilvækst på mellem 200 og 250 borgere på overførselsindkomster.

Ifølge kommunens egne tal flyttede 741 personer på kommunal offentlig forsørgelse sidste år til kommunen, mens 563 flyttede ud af kommunen.

Det betød en nettotilflytning på 178 personer på overførselsindkomster, hvilket Lolland Kommune anslår til at koste mindst 35 millioner kroner.

I 2016 var nettotilflytningen på 217 personer, hvilket betød en merudgift for kommunen på mindst 43 millioner kroner.

Holger Schou Rasmussen påpeger, at der er ekstraudgifter, når en borger på kontanthjælp flytter til kommunen.

Det kan være flere ansættelser af sagsbehandlere, behandling og andet, der belaster kommunens budget.

Ud over muligheden for selv at vurdere, om man skal give flyttetilskud til tilflyttere, glæder han sig over, at kommunen med de nye regler også kan få et bedre overblik over tilflytternes enkelte behov.

- Når en familie vil flytte, så kan vi se, hvilken familie det er, og hvordan vi hjælper dem bedst.

- De to kommuner kan tale sammen om, hvad der er blevet gjort af indsatser.

- Hvad har været godt, og hvad kan vi gøre, når familien flytter hen til os, siger Holger Schou Rasmussen.

/ritzau/